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Bu sefer aldatan taraf Wanda Nara! Mauro Icardi'nin en yakınındaki kişiyle...

27.03.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wanda Nara ve PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin özel hayatı sık sık gündeme geliyor. Bir süre önce Wanda Nara aldatıldığı iddialarıyla gündeme gelirken bu sefer aldatan Wanda Nara oldu. İddialara göre Mauro Icardi'nin karısı korumasıyla birlikte oldu.

Bu sefer aldatan taraf Wanda Nara! Mauro Icardi'nin en yakınındaki kişiyle...

PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın skandalları gündemden düşmüyor. Bir süre önce futbolcu tarafından aldatıldığını söyleyen Nara ilişkisine devam etme kararı almıştı. Nara belli ki bu karardan sonra intikamını da aldatarak almayı tercih etti.

İddialara göra Wanda Nara korumasıyla Mauro Icardi'ni aldattı. Arjantin basınına göre, çiftin korumalarından olan Augustin Longueira'nın Wanda Nara ile ilişkisi olduğu ve bu ilişkinin duygusal bir şekilde ilerlediği ifade edildi.

Ekran Alıntısı

Bu gelişmelerin ardından Icardi'nin koruma Longueira'nın işine son verdiği ve ikilinin aralarının açık olduğu iddia edildi.

tknhl

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara
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