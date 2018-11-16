Bu sezon Chelsea'nin bileği bükülmüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde tüm kulvarda mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olarak dikkati çekiyor. Sezon başında İtalyan teknik adam Maurizio Sarri'yi takımın başına getiren Chelsea, lig, kupa ve Avrupa kulvarında yoluna yenilgisiz devam ediyor. Kadrosunu İspanyol ekibi Athletic Bilbao'dan 80 milyon avroya aldığı kaleci Kepa ve Sarri'nin eski takımı Napoli'den 57 milyon avroya renklerine bağladığı orta saha oyuncusu Jorginho ile güçlendiren Londra temsilcisi, namağlup üç takımdan biri olarak mücadele ettiği Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alıyor.

Geride kalan 12 haftada West Ham, Liverpool, Manchester United ve Everton ile berabere kalan Chelsea, ligde yenilgileri bulunmayan Manchester City ve Liverpool'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Liverpool ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları mağlubiyetlerle tüm kulvarlarda yenilgisizlik unvanını kaybetti. Chelsea, 5 kez müzesine götürdüğü Lig Kupası'nda da adını son 8 takım arasına yazdırdı. Üçüncü turda Liverpool'u, dördüncü turda Derby County'yi eleyen Chelsea, çeyrek finalde Bournemouth ile eşleşti. Sarri'nin öğrencileri, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ise yoluna kayıpsız devam ediyor.