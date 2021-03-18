SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. ''Bu sezon Ronaldo'nun son sezonu olacak''

''Bu sezon Ronaldo'nun son sezonu olacak''

18.03.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan futbolunun eski yıldızı Salvatore Schillaci, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılacağını düşünüyor.

''Bu sezon Ronaldo'nun son sezonu olacak''

Sezon sonu yaklaşırken Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer iddiaları güçleniyor.

Real Madrid ve Manchester United gibi kulüplerle adı anılan yıldız futbolcunun Juventus'taki geleceği belirsizliğini korurken İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Salvatore Schillaci, Ronaldo hakkında konuştu.

Gazzetta dello Sport'a konuşan Schillaci, ''Bu sezon Ronaldo'nun Torino'daki son sezonu olacak'' dedi.

Ronaldo'nun kolaylıkla kulüp bulabileceğini belirten Schillaci, ''Kulüp ona yeni bir sözleşme teklif eder mi, bilmiyorum. Ancak kısa sürede yeni bir kulüp bulacağı şüphesiz. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Ronaldo hakkındaki eleştiriler zirveye çıktı. Dünyanın en iyi hücum oyuncusundan bahsediyoruz.'' diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor
F.Bahçe'nin eski golcüsüne büyük öfkeF.Bahçe'nin eski golcüsüne büyük öfke
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Türk hakemden şike itirafı!

Türk hakemden şike itirafı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Günün bomba iddiası!

Günün bomba iddiası!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Alınan mağlubiyet sonrası yollar ayrıldı!

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Diğer Haberler

''Bu sezon Ronaldo'nun son sezonu olacak''

''Bu sezon Ronaldo'nun son sezonu olacak''

Inter - Sassuolo maçına Kovid-19 engeli!

Kritik maça Kovid-19 engeli

Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi'e büyük öfke

F.Bahçe'nin eski golcüsüne büyük öfke

Cristiano Ronaldo çok ucuz kurtuldu!

Cristiano Ronaldo çok ucuz kurtuldu!

MAÇ SONUCU | Milan 0-1 Napoli

Napoli, Milan'ı tek golle devirdi!

Lazio - Torino maçı için oynansın kararı

Lazio - Torino maçı için oynansın kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.