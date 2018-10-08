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Bu tarif bir mucize: İbn-i Sina'nı kanserden koruyan karışımı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.10.2018 14:21 | Son Güncelleme

Yüzyıllar önce İbn-i Sina tarafından yazılan bu tarif sağlığımızı sigortalamaya yetiyor!

Yüzyıllar önce İbn-i Sina tarafından yazılan bu tarif sağlığımızı sigortalamaya yetiyor!

Bu tarif bir mucize: İbn-i Sina'nı kanserden koruyan karışımı

Yüzyıllar önce İbn-i Sina tarafından yazılan bu tarif sağlığımızı sigortalamaya yetiyor!

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Bu tarif yüzyıllardır geçerliliğini koruyor

Bu tarif yüzyıllardır geçerliliğini koruyor
Oldukça basit bir tarif olan bu yöntem ünlü tıp bilimcisi İbn-i Sina'dan kalma bir mucize bizlere. Önemli sağlık sorunlarının üstesinden gelen tarifin detayları şöyle...
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Malzemeler

Malzemeler
250 gram kuru incir ve 1 litre sızma zeytinyağı
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Nasıl hazırlanır?

Nasıl hazırlanır?
İncirleri yıkayın ve ardından kurumaya bırakın. Kuruyan incirleri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Büyük bir cam kavanoza önce zeytinyağını doldurun, ardından incirleri içine ekleyin. Kavanozun ağzını kapatın ve bir hafta boyunca ışık almayan serin bir yerde kavanozu saklayın. Bir haftanın sonunda karışımı günce iki defa sabah ve akşam tüketin.
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Mucize tarifin faydaları nelerdir?

Mucize tarifin faydaları nelerdir?
Solunum rahatsızlıklarının üstesinden gelir. Astım probleminiz varsa muhakkak bu yöntemi denemelisiniz.
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En temel özelliği kanserle mücadele etmesidir. Bunun için bu kürü yaparken doğal malzemeler kullandığınızdan emin olmalısınız. Aynı zamanda kürü düzenli bir şekilde kullanmalısınız.

En temel özelliği kanserle mücadele etmesidir. Bunun için bu kürü yaparken doğal malzemeler kullandığınızdan emin olmalısınız. Aynı zamanda kürü düzenli bir şekilde kullanmalısınız.
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Bağırsak hareketliliğini sağlar

Bağırsak hareketliliğini sağlar
Kabızlık sorununa çaredir. İncir, doğal bir lif kaynağıdır. Kürü aç karnına içtikten sonra üzerine bir bardak su içmeniz, bağırsak hareketliliğini hızlandıracaktır.
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Kemikleri güçlendirir

Kemikleri güçlendirir
2 adet incir yemek bir bardak süt içtiğinizde alacağınız kalsiyuma bedeldir. Özellikle koyu renkli incirlerde bu miktar daha yüksektir.
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Meme kanseri riskini azaltır

Meme kanseri riskini azaltır
Yapılan araştırmalar sonucunda menopoz sonrası, kadınların yüksek lifli gıdalar tüketmesi meme kanserine yakalanma riskini düşürüyor. nde 1 porsiyon meyve tercihinizi 1 adet incirden yana kullanarak meme kanserine yakalanma riskinizi azaltabilirsiniz.
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