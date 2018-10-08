Yüzyıllar önce İbn-i Sina tarafından yazılan bu tarif sağlığımızı sigortalamaya yetiyor!

Bu tarif bir mucize: İbn-i Sina'nı kanserden koruyan karışımı

Yüzyıllar önce İbn-i Sina tarafından yazılan bu tarif sağlığımızı sigortalamaya yetiyor!

1 / 8 Bu tarif yüzyıllardır geçerliliğini koruyor Oldukça basit bir tarif olan bu yöntem ünlü tıp bilimcisi İbn-i Sina'dan kalma bir mucize bizlere. Önemli sağlık sorunlarının üstesinden gelen tarifin detayları şöyle...

2 / 8 Malzemeler 250 gram kuru incir ve 1 litre sızma zeytinyağı

3 / 8 Nasıl hazırlanır? İncirleri yıkayın ve ardından kurumaya bırakın. Kuruyan incirleri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Büyük bir cam kavanoza önce zeytinyağını doldurun, ardından incirleri içine ekleyin. Kavanozun ağzını kapatın ve bir hafta boyunca ışık almayan serin bir yerde kavanozu saklayın. Bir haftanın sonunda karışımı günce iki defa sabah ve akşam tüketin.

4 / 8 Mucize tarifin faydaları nelerdir? Solunum rahatsızlıklarının üstesinden gelir. Astım probleminiz varsa muhakkak bu yöntemi denemelisiniz.

5 / 8 En temel özelliği kanserle mücadele etmesidir. Bunun için bu kürü yaparken doğal malzemeler kullandığınızdan emin olmalısınız. Aynı zamanda kürü düzenli bir şekilde kullanmalısınız.

6 / 8 Bağırsak hareketliliğini sağlar Kabızlık sorununa çaredir. İncir, doğal bir lif kaynağıdır. Kürü aç karnına içtikten sonra üzerine bir bardak su içmeniz, bağırsak hareketliliğini hızlandıracaktır.

7 / 8 Kemikleri güçlendirir 2 adet incir yemek bir bardak süt içtiğinizde alacağınız kalsiyuma bedeldir. Özellikle koyu renkli incirlerde bu miktar daha yüksektir.