Bu tarifle etsiz çiğ köfte yapmak çok kolay! Yoğurmanıza bile gerek yok...

PÜF NOKTASI: Tüm malzemeleri robottan çekerken arada durdurup bir kaşık yardımıyla kenardaki malzemeleri ittirin ve her şeyin iyice harmanlanmasını sağlayın. Eğer çiğ köfte harcının kıvamının çok koyu olduğunu düşünürseniz açılması için biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Evde yoğurmanıza bile gerek kalmadan kolaylıkla yapabileceğiniz pratik bir çiğ köfte tarifi sizlerle! Çiğ köftenin bilinen tariflerini rafa kaldırmaya hazır mısınız? Artık çiğ köfte krizlerine son! Canınız çektiğinde çabucak yapabileceksiniz. Çünkü bu tarifte yoğurmakla zaman kaybetmiyorsunuz. Mutfak robotu her şeyi sizin yerinize yapıyor. Hem pratik hem de lezzetli olan bu çiğ köfte tarifi deneyenleri şaşırtıyor. İşte karşınızda son derece lezzetli pratik bir etsiz çiğ köfte tarifi!

Ayrıca acı ve ekşi malzemeleri de damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz.

Rendelediğiniz soğanı malzemelerin içine koymadan önce mutlaka suyunu sıkın.

YAPILIŞI:

İnce bulguru derin bir kabın içerisine alın ve üzerine sıcak suyu dökün.

Bulgurun suyu iyice çekip şişmesini bekleyin.

Soğanı rendeleyin ve bir tülbent yardımıyla fazla suyunu sıkın.

Tüm malzemeleri bir mutfak robotunun içine koyun ve azar azar çektirmeye başlayın.

Arada bir robotunuzu açarak bir kaşık veya spatula yardımıyla kenardaki malzemeleri de itin.

Tüm malzemeleri iyice harmanlandığından emin olduğunuzda derin bir kaba aktarın.

Çiğ köfte harcınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin.

Ardından yeşillik ve limon ile birlikte servis edeceğiniz tabağa yerleştirin.

Etsiz çiğ köfteleriniz hazır!

Tarifi denediğinizde ne kadar pratik olduğuna şaşıracaksınız. Marul, maydanoz, söğüş domates, salatalık, turşu ve ince lavaş ile birlikte servis edebilirsiniz. Genellikle dışarıdan hazır olarak aldığınız çiğ köfteleri sağlıksız buluyor ve evde kendiniz yapmak istiyorsanız bu tarifi rahatlıkla deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gözümüzde büyütecek hiçbir şey yok.

Bu etsiz çiğ köfte tarifi oldukça pratik hatta hiç zamanınızı bile almıyor. Canınız çiğ köfte çektiğinde hemen mutfağa girip 10 dakikada hazırlayabilir ve anında afiyetle tüketebilirsiniz. Hazırladığınız çiğ köfteleri yiyenler de nasıl yaptığınıza inanamayacak, bizden söylemesi!

Ellerinize sağlık, afiyet olsun!

