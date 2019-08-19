Bu tekinsiz oyuncaklar yetişkinler için!

Oyuncakların bir oyuncak olmanın ötesine geçip yeni anlamlar ve yeni işlevler kazandığı pek çok yaratıcı çalışmaya şahit oluyoruz. Cinsiyet eşitliği ve beden olumlama yönünde sürekli evrim geçiren Barbie bebekler, “Savaşma yoga yap” sloganıyla yetişkinlere hitap eden rengarenk oyuncak askerler ve deniz kirliliğini çocuklara anlatan peluş oyuncaklar en etkili örneklerdendi. Takahiro Komuro da oyuncak estetiğine sahip canavarımsı heykellerle yetişkinlere önemli mesajlar veriyor.

SERGİDE 15 FARKLI GERÇEKÜSTÜ HEYKEL VAR

Tokyolu sanatçı Takahiro Komuro, Chuo’da yer alan kitabevi Ginza Tsutaya’da gerçekleştirdiği Vortex isimli yeni sergisiyle gündemde. 25 Ağustos’a kadar sürecek olan sergide; ejderhalar, çift başlı bebekler, tek gözlü devler (cyclop) gibi 15 farklı gerçeküstü heykel yer alıyor. Heykeller ahşap ve büyük boyutlu. İzleyiciyle göz göze gelebilecekleri yükseklikte kaidelere yerleştirilmişler.

GÖVDELERİ DİNİ SEMBOLLERLE KAPLI

Komuro’nun heykellerinin üzerinde oyuncak estetiğine zıt olarak farklı dinlerden semboller yer alıyor. Sanatçının amacı, paralel bir evrenden bugünün dünyasına ayna tutmak. Örneğin serginin merkezindeki 2,5 metrelik ejderha heykeli “Magic Dragon” heksagram, üçgen ve hilal sembollerinin yanı sıra dinlere dair temsili sözcüklerle kaplı.

HEYKELLER PLASTİK DEĞİL AHŞAP

Komuro bu dini ikonların yanı sıra heykellerine, piyasadaki oyuncaklardan aşina olduğumuz “4 yaş ve üstü”, “Japonya’da üretilmiştir” gibi çağdaş etiketleri de ekliyor. Tıpkı oyuncaklardaki gibi plastik hissi veren parlak renklerle kaplıyor heykellerin yüzeyini. Öyle ki ilk bakışta heykelleri ahşap değil plastik zannetmek mümkün.

