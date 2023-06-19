Bu teklifi reddetmek neredeyse imkansız... Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için görülmemiş takası!

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdürürken sezonun en dikkat çeken ismi şüphesiz genç yıldız Arda Güler olmuştu. Henüz 18 yaşındaki başarılı oyuncu, forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başarırken, milli takıma kadar yükselmiş ve birçok dünya devinin de radarına girmişti.

Birçok taliplisinin olmasına rağmen başarılı oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Güler'den büyük bonservis kazançları beklerken İtalya'dan Sarı-Lacivertli camiaya beklenmedik bir teklif geldi.

MILAN'DAN TAKAS TEKLİFİ

Birçok dev kulübün birbiriyle yarıştığı Arda Güler transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalya devlerinden Milan'ın transferde ısrarcı olduğu ve takas formülünü düşündüğü kaydedildi. İtalya basınından Tuttosport'un haberine göre; Charles De Ketelaere transferinde hayal kırıklığı yaşayan Milan, o bölgeye Arda Güler yatırımını yapmayı hedefliyor.

ORIGI VEYA REBIC...

Kırmızı-siyahlıların transferde takasta kullanacağı oyuncuların Divock Origi veya Ante Rebic olabileceği belirtildi. Milan teklifini bu iki oyuncudan biri + para şeklinde yapmayı düşünüyor.

'17.5 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR'

PSG, Napoli, Ajax, Dortmund, Bayern Münih, Liverpool, ve Milan gibi takımların peşinde olduğu Arda Güler'in sözleşmesinde '17.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

"BİZİ BIRAKMA ARDA"

18 yaşındaki futbolcunun annesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Yıldız ismin annesi Serap Güler'in "Her seçim bir vazgeçiştir" şeklindeki paylaşımı Fenerbahçe camiasını telaşlandırdı. Genç oyuncunun takımdan ayrılmasını istemeyen taraftarlar, "Arda Güler bizi bırakma" diye kampanya başlattı. Yapılan bu paylaşıma binlerce tweet atıldı. Anne Güler'in paylaşımı milyonlarca kez görüntülendi.



