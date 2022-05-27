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Bu teklifi reddetmek yürek ister! Mert Hakan Yandaş'tan gelecek parayla takım kurulur...

27.05.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gündem Mert Hakan Yandaş transferi. Yaklaşık 2 haftadır CSKA Moskova'nın ilgisini sürdürdüğü milli oyuncunun yuvadan uçması an meselesi. Mert Hakan Yandaş için 5 milyon euro teklif eden CSKA Moskova, Fenerbahçe'nin teklifi reddetmesinin ardından geri adım atmadı. Rus ekibinin Fenerbahçe'ye yeni bir teklifle geleceği öğrenildi.

Bu teklifi reddetmek yürek ister! Mert Hakan Yandaş'tan gelecek parayla takım kurulur...
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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CSKA Moskova'nın transfer gündeminin 1. sırasında Mert Hakan Yandaş var. Yusuf Yazıcı'nın ardından bir Türk'ü daha kadrosuna katmaya hazırlanan Rus devi, geçtiğimiz günlerde Mert Hakan için Fenerbahçe'nin kapısını çalmış fakat olumsuz yanıt almıştı.

SIRA DIŞI BİR TEKLİF GELMESİ HALİNDE TRANSFERE RAZI OLACAK

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Milli futbolcu için ısrarını sürdüren CSKA, teklifi revize etmeye hazırlanıyor. Oyuncuya İtalyanların da talip olduğu bilinirken Jorge Jesus ve yönetiminin görüşü Mert Hakan'ın takımda kalmasından yana. Yine de kapıları kapatmayan sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç'un daha önceden de söylediği gibi sıra dışı bir teklif gelmesi halinde transfere razı olacak.

YENİ TEKLİF 10 MİLYON EURO + BONUS

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İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle performansını yükselten milli oyuncuya İtalya Serie A ekibi Torino teklif yaptığı İtalyan basınında haber olmuştu. Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuya CSKA Moskova'nın yeni teklifinin 10 milyon euro+bonus olacağı öğrenildi.


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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
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