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Bu transfer gündem olacak! İrfan Can Eğribayat transfer oluyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...

13.04.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe’de kadro dışı bırakılan genç kaleci İrfan Can Eğribayat için menajerine kulüp bulması için talimat verdi, Fenerbahçe devreye girdi. Herkesin Galatasaray'a imza atmasını beklediği genç kaleci büyük ters köşe yaparak Fenerbahçe'ye imza atacak.

Bu transfer gündem olacak! İrfan Can Eğribayat transfer oluyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Göztepe
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Göztepe'nin Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından taraftarlarla tartıştığı için yönetim tarafından kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü. 23 yaşındaki file bekçisinin dört büyüklerin radarında olduğu konuşulurken en ciddi hamlenin ise Fenerbahçe'den geldiği öğrenildi.

HAREKETE GEÇTİLER

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Sarı-lacivertli takımın İrfan Can kadro dışı kalır kalmaz harekete geçtiği ve genç kalecinin durumunu da araştırdığı öğrenildi. Gelecek sezon sarı-lacivertli kulüpte forma giyemeyecek olan Berke Özer'in yerine yerli kaleci arayan Fenerbahçe'nin bir an önce İrfan Can'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

BULUŞMA YAKINDA

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Kadro dışı kararının ardından İstanbul'a gidecek olan İrfan Can'ın menajeri Yiğit Oruç ile birlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluşması da bekleniyor. Göztepe'nin geçen sezon başında 1. Lig ekibi Adanaspor'dan renklerine bağladığı İrfan Can, ilk yılında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak bu sezon yediği hatalı goller ile dikkat çeken 23 yaşındaki file bekçisi taraftarlarla yaşadığı diyaloğun ardından iyice gözden düştü.

(Fotomaç)


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