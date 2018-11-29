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Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
DÜNYA  | 29.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

Evlilikleri teşvik eden ülkeler yine dünyanın gündeminde. Bazı ülkeler kadın bazı ülkeler ise erkek yüzünden evlilik konusunda sıkıntı çekmekte. Ama bu sorunun da üstesinden para geliyor. İşte evliliğe teşvik eden ülkeler...

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

ERMENİSTAN

Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda bir çok iş yükü de kadınların yönetimindedir. Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da bir çok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor.

1

AVUSTRALYA

Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler. Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek erkek bulmakta zorluk çekmektedirler. Tarihin en az erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz Avustralya'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye edilmektedir.

2

İTALYA

Bu ülkede doğum oranlarının azlığı kadar evlilik oranları da oldukça azdır. Devlet yönetiminin çeşitli çalışmalarına rağmen erkekler bu ülkede kalıcı evliliğe karşıdır. Genel olarak normal karşılanan bu durumun bazı bölgelerde tepkilere neden olduğu ve evlenebilecek erkeklere çeşitli para destekleri sunulduğu bilinmektedir.

3

RUSYA

Kadın nüfusunun en fazla olduğu ülkelerin başında gelen Rusya'da erkeklerin sürekli olarak içki içmesi cinselliği bitirmektedir. Bu yüzden erkek bulamayan pek çok Rus kadın, erkek bulabilmek için farklı ülkelerde çalışmaktalar. Boşanma oranlarının gittikçe arttığı Rusya'da devlet bu konuda çeşitli destekler vermektedir . Ayrıca ülkemizde de Rus kadınlarla evlilik oranları gayet artmış durumdadır.

4

TAYLAND

Tayland'da ise durum çok daha farklı şekildedir. Burada trans erkeklerin fazla olması nedeniyle bazı kadınlar evlenmekte büyük zorluk çekmektedirler. İstediği gibi erkek bulamayan bazı Taylandlı kadınlar çareyi farklı ülkelerdeki erkeklerde aramaktadırlar.

5

MOĞOLİSTAN

Kadın nüfusunun fazla olduğu Moğalistan'da zayıf kadınlar halk tarafından beğenilmemekte ve evlenmekte zorluk çekmektedir. Devlet bu yüzden evlenmekte zorluk çeken zayıf kadınlarla evlenecek olan erkeklere destek vermekte hatta kimi bölgelerde erkeklere başlık parası vermektedir.

6

SİNGAPUR

Dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Singapur'da evlilik destekleri de oldukça fazladır. Kadınların artan bekarlık oranlarını istemeyen devlet bu yüzden çeşitli teşvikler vermektedir. Aynı zamanda ileride oluşacak nüfus yetersizliğinden kurtulmak için evli çiftlere üç çocuk yapılması için çeşitli destekler sunulmakta ve kadınlara doğum paraları verilmektedir.

7

İZLANDA

Güzellikleriyle ünlü olan kadınların ülkesi olan İzlanda yetersiz erkek nüfusu nedeniyle evlenemektedirler. İzlanda da var olan bu sorunun çözümünü ülkede yaşayan göçmenlerde bulan hükümet, İzlandalı kadınlarla evlenmeleri durumunda erkeklere 5 bin dolar vereceğini duyurmuştur. Bu haberin yayılması üzerine ise ülkeye bir çok göçmen erkek gelmek isteyince hükümet bu haberi yalanlamıştır . Ayrıca bu ülkede doğan çocukların büyük bir çoğunluğunun anne ve babaları da evlenmemiş durumdadır.

8

JAPONYA

Japonyada ise erkeklerin evliliği saçma bulması nedeniyle evlilik oranları oldukça düşüktür. Ve erkeklerin bu düşüncesinden dolayıda kadınlarda bekar kalmakta ve çeşitli sitelerden kendilerine kiralık erkek bulmaktadırlar. Aynı zamanda çalışma oranlarınında fazla olduğu bu ülkede evliliklerin az olması bir çok sıkıntılı durumuda beraberinde getirmektedir. Bu sıkıntılı durumlardan bir tanesi olan doğum oranlarının azlığı nedeniyle Japonya Hükümeti evli çiftler için çeşitli vergi teşvikleride vermektedir.

9

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Bu ülkenin evlilik oranının düşük olduğuna oldukça şaşırabilirsiniz . Fakat şeriatın var olan kurallarından dolayı pek çok kadın talibini beklemekte ve bu durum evlilik oranlarının düşmesine sebep olmaktadır. Devlet evlenmeyen ve yaşları ilerleyen kadın sayısının artması nedeniyle erkeklere kırkbin Tl'lik bir destek vermektedir. Birden fazla kadınla evlenebilen erkekler var olan bu destekle masrafsız şekilde evlenebilmektedirler.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik italya rusya japonya İzlanda

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bizim abazaları salsak oralara para pul da istemeyiz
türk erkekleri olarak otobüslere binerek gitmeye hazırız :)
Bekleyin geliyoruz
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