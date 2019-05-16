Bu vadi inanılmaz!

UNESCO tarafından 2005 yılında Dünya Mirası listesine alınarak açık hava müzesine dönüştürülen bölgede, uzunluğu yaklaşık 18 metreyi bulan "Basilosaurus" gibi nesli tükenmiş balina fosilleri ve jeolojik değişime uğrayan taş yapılarıyla, ziyaretçilerine eşsiz deneyim sunuyor.
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