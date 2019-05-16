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Bu vadi inanılmaz!

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 16.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısındaki Feyyum eyaletinde 1903 yılında keşfedilen Balina Vadisi (Vadi el-Hitan), barındırdığı soyu tükenmiş balina ve deniz fosilleriyle geçmiş dönem deniz canlılarına ışık tutuyor.

Bu vadi inanılmaz!
GİDİŞ
İstanbul
2019-05-23 00:30:00
Kahire
2019-05-23 01:55:00
DÖNÜŞ
Kahire
2019-05-30 06:45:00
İstanbul
2019-05-30 12:50:00
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UNESCO tarafından 2005 yılında Dünya Mirası listesine alınarak açık hava müzesine dönüştürülen bölgede, uzunluğu yaklaşık 18 metreyi bulan "Basilosaurus" gibi nesli tükenmiş balina fosilleri ve jeolojik değişime uğrayan taş yapılarıyla, ziyaretçilerine eşsiz deneyim sunuyor.

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İşte Balina Vadisi'nden inanılmaz kareler...

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Anahtar Kelimeler:
mısır Kahire Balina Vadisi

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