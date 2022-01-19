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Bu yemekler herkesi masada toplayacak: 3 farklı sıcak sulu yemek

19.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz doyurucu ve sağlıklı sulu yemek tarifleri mi arıyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz! Anneannelerden, babaannelerden günümüze taşınan ve yemelere doyamayacağınız birbirinden lezzetli sulu yemek tariflerini sizler için bir araya getirdik. İşte, "Ekmek düştü!" esprisiyle suyuna banmak isteyeceğiniz üç nefis tarif...

Bu yemekler herkesi masada toplayacak: 3 farklı sıcak sulu yemek

Karnabahar, kereviz gibi sebzeleri sevmeyen insanın bile, "Bir tabak daha yok mu?" diyeceği birbirinden lezzetli ve sağlıklı sulu yemek tarifleri bu listede! Yumuşacık kuzu incik kullanarak yapılan ana yemekse dillere destan olacak nitelikte. Yalnız, farklı sebze ve et kombinleriyle hazırlanan bu tariflerin içinden hangisinin daha güzel olduğuna karar veremedik. Seçimi size bırakıyoruz.

KUZU İNCİK TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 parça kuzu incik

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 4 su bardağı sıcak su

  • 1 havuç

  • 2 patates

  • 1 defne yaprağı

  • 3 diş sarımsak

  • Tuz

  • Karabiber

  • Dereotu

TERBİYESİ İÇİN

  • 2 tatlı kaşığı un

  • 1 çorba kaşığı yoğurt

  • 1 yumurta sarısı

  • Yarım limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • İncikleri zeytinyağında çevirerek mühürleyin.

  • Defne yaprağını, sarımsakları, baharatları ve sıcak suyu ekleyip etler pişinceye kadar kaynatın.

  • Etler haşlandıktan sonra içerisine patatesleri ve havuçları ekleyin.

  • Terbiye malzemelerini çırpıp içine etin suyundan ekleyerek karıştırın.

  • Yemeğinizi 20 dakika terbiyesiyle birlikte kaynattıktan sonra ocağı kapatın.

  • Üstünü dereotuyla süsleyin.

KÖFTELİ KARNABAHAR TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 küçük karnabahar

  • 1 soğan

  • 1 havuç

  • 1 patates

  • 1 kaşık zeytinyağı

  • 1 parça tereyağı

  • Salça

  • Su

  • Tuz

KÖFTESİ İÇİN

  • 250 gram kıyma

  • 1 soğan

  • 1 kase kıyılmış maydanoz

  • 1 dilim bayat ekmek

  • Karabiber

  • Kırmızı biber

  • Tuz

  • Kimyon

HAZIRLANIŞI

  • Kabın içine köfte malzemelerini alıp iyice yoğurun.

  • Daha sonra köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayıp dinlenmeye bırakın.

  • Sebzeleri doğrayın.

  • Zeytinyağını ve tereyağını ısıttığınız tencerenin içinde soğan ve havuçları soteleyin.

  • Ardından patates ve karnabaharı da ekleyip birkaç defa karıştırın.

  • Salçayı, suyu ve tuzu ekleyip sebzeleri pişirmeye devam edin.

  • Kaynayan yemeğe köfteleri ekleyip biraz daha pişirin.

AYVALI PORTAKALLI KEREVİZ TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 kereviz

  • 1 ayva

  • 1 patates

  • 1 soğan

  • 1 havuç

  • 1 limon suyu

  • 1 bardak portakal suyu

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • Tuz

  • Sıcak su

HAZIRLANIŞI

  • Kereviz ve ayvaları doğrayıp kararmaması için limonlu suyunun içinde bekletin.

  • İnce doğradığınız soğanları zeytinyağında soteleyin.

  • Ardından doğradığınız kereviz, patates ve havuçları ekleyip biraz daha kavurun.

  • Kavurduğunuz sebzeleri çok kısık ateşte kendi suyuyla pişmeye bırakın.

  • 15 dakika sonra limon suyunda beklettiğiniz ayvaları da ekleyin.

  • Sebzeler piştikten sonra üzerlerine portakal ve limon suyu gezdirin.

  • Zeytinyağlı yemeğinizi ertesi gün tüketirseniz daha lezzetli olacak.

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