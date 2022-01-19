Bu yemekler herkesi masada toplayacak: 3 farklı sıcak sulu yemek

Karnabahar, kereviz gibi sebzeleri sevmeyen insanın bile, "Bir tabak daha yok mu?" diyeceği birbirinden lezzetli ve sağlıklı sulu yemek tarifleri bu listede! Yumuşacık kuzu incik kullanarak yapılan ana yemekse dillere destan olacak nitelikte. Yalnız, farklı sebze ve et kombinleriyle hazırlanan bu tariflerin içinden hangisinin daha güzel olduğuna karar veremedik. Seçimi size bırakıyoruz.

KUZU İNCİK TARİFİ

MALZEMELER

4 parça kuzu incik

2 çorba kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak su

1 havuç

2 patates

1 defne yaprağı

3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Dereotu

TERBİYESİ İÇİN

2 tatlı kaşığı un

1 çorba kaşığı yoğurt

1 yumurta sarısı

Yarım limon suyu

HAZIRLANIŞI

İncikleri zeytinyağında çevirerek mühürleyin.

Defne yaprağını, sarımsakları, baharatları ve sıcak suyu ekleyip etler pişinceye kadar kaynatın.

Etler haşlandıktan sonra içerisine patatesleri ve havuçları ekleyin.

Terbiye malzemelerini çırpıp içine etin suyundan ekleyerek karıştırın.

Yemeğinizi 20 dakika terbiyesiyle birlikte kaynattıktan sonra ocağı kapatın.

Üstünü dereotuyla süsleyin.

KÖFTELİ KARNABAHAR TARİFİ

MALZEMELER

1 küçük karnabahar

1 soğan

1 havuç

1 patates

1 kaşık zeytinyağı

1 parça tereyağı

Salça

Su

Tuz

KÖFTESİ İÇİN

250 gram kıyma

1 soğan

1 kase kıyılmış maydanoz

1 dilim bayat ekmek

Karabiber

Kırmızı biber

Tuz

Kimyon

HAZIRLANIŞI

Kabın içine köfte malzemelerini alıp iyice yoğurun.

Daha sonra köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayıp dinlenmeye bırakın.

Sebzeleri doğrayın.

Zeytinyağını ve tereyağını ısıttığınız tencerenin içinde soğan ve havuçları soteleyin.

Ardından patates ve karnabaharı da ekleyip birkaç defa karıştırın.

Salçayı, suyu ve tuzu ekleyip sebzeleri pişirmeye devam edin.

Kaynayan yemeğe köfteleri ekleyip biraz daha pişirin.

AYVALI PORTAKALLI KEREVİZ TARİFİ

MALZEMELER

2 kereviz

1 ayva

1 patates

1 soğan

1 havuç

1 limon suyu

1 bardak portakal suyu

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Sıcak su

HAZIRLANIŞI