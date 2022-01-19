Bu yemekler herkesi masada toplayacak: 3 farklı sıcak sulu yemek

Karnabahar, kereviz gibi sebzeleri sevmeyen insanın bile, "Bir tabak daha yok mu?" diyeceği birbirinden lezzetli ve sağlıklı sulu yemek tarifleri bu listede! Yumuşacık kuzu incik kullanarak yapılan ana yemekse dillere destan olacak nitelikte. Yalnız, farklı sebze ve et kombinleriyle hazırlanan bu tariflerin içinden hangisinin daha güzel olduğuna karar veremedik. Seçimi size bırakıyoruz.
MALZEMELER
4 parça kuzu incik
2 çorba kaşığı zeytinyağı
4 su bardağı sıcak su
1 havuç
2 patates
1 defne yaprağı
3 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
TERBİYESİ İÇİN
2 tatlı kaşığı un
1 çorba kaşığı yoğurt
1 yumurta sarısı
HAZIRLANIŞI
İncikleri zeytinyağında çevirerek mühürleyin.
Defne yaprağını, sarımsakları, baharatları ve sıcak suyu ekleyip etler pişinceye kadar kaynatın.
Etler haşlandıktan sonra içerisine patatesleri ve havuçları ekleyin.
Terbiye malzemelerini çırpıp içine etin suyundan ekleyerek karıştırın.
Yemeğinizi 20 dakika terbiyesiyle birlikte kaynattıktan sonra ocağı kapatın.
MALZEMELER
1 küçük karnabahar
1 soğan
1 havuç
1 patates
1 kaşık zeytinyağı
1 parça tereyağı
Salça
Su
KÖFTESİ İÇİN
250 gram kıyma
1 soğan
1 kase kıyılmış maydanoz
1 dilim bayat ekmek
Karabiber
Kırmızı biber
Tuz
HAZIRLANIŞI
Kabın içine köfte malzemelerini alıp iyice yoğurun.
Daha sonra köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayıp dinlenmeye bırakın.
Sebzeleri doğrayın.
Zeytinyağını ve tereyağını ısıttığınız tencerenin içinde soğan ve havuçları soteleyin.
Ardından patates ve karnabaharı da ekleyip birkaç defa karıştırın.
Salçayı, suyu ve tuzu ekleyip sebzeleri pişirmeye devam edin.
MALZEMELER
2 kereviz
1 ayva
1 patates
1 soğan
1 havuç
1 limon suyu
1 bardak portakal suyu
1 çay bardağı zeytinyağı
Tuz
HAZIRLANIŞI
Kereviz ve ayvaları doğrayıp kararmaması için limonlu suyunun içinde bekletin.
İnce doğradığınız soğanları zeytinyağında soteleyin.
Ardından doğradığınız kereviz, patates ve havuçları ekleyip biraz daha kavurun.
Kavurduğunuz sebzeleri çok kısık ateşte kendi suyuyla pişmeye bırakın.
15 dakika sonra limon suyunda beklettiğiniz ayvaları da ekleyin.
Sebzeler piştikten sonra üzerlerine portakal ve limon suyu gezdirin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum