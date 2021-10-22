Bu yöntemleri ilk kez duyacaksınız! İşte yoğurt mayalamanın binbir çeşit yöntemi

Hazır yoğurtlardan hoşlanmayanlar, genellikle evde kendi yoğurtlarını mayalamayı tercih ediyor. Geçmişte bu kadar fazla paketlenmiş gıda olmadığı için yoğurt da çoğunlukla evde yapılırdı. Genellikle de evde yoğurt mayalarken evimizdeki bir fincan yoğurdu maya olarak kullanırdık. Ama yoğurt yapmanın tek geçerli yolu tabii ki bu geleneksel yöntem değil! Peki yoğurdu nasıl mayalayabiliriz? Eğer evde yaptığınız yoğurtlardan memnun değilseniz, aktaracağımız farklı yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte detaylar...

ÇÖMLEK KAPTA YOĞURT MAYALAMA

Farklı şekillerde mayalanan yoğurtların başında çömlekte mayalama yöntemi geliyor. Evde her zamanki şekilde yoğurt mayaladığınız kabınızın yerine çömlekte denemenizi tavsiye ederiz.

Klasik şekilde, kaynatılan süt elinizin dayanabileceği sıcaklığa gelince elinizdeki yoğurdu bir kapta sütle karıştırarak çömlek kapta yoğurdu mayalayabiliyorsunuz.

Sonrasında ile yine kapağını kapatıp havlu veya üzerini kapatacak herhangi bir bezle sarıp bekletmeniz gerekiyor.

Kavanoz veya tencerede yoğurt mayalayanların denemesini tavsiye ederiz.

TEREYAĞI İLE YOĞURT MAYALAMA

Başka bir yoğurt mayalama yöntemi ise tereyağı ile gerçekleştiriliyor.

Bunun için ise tavsiye edilen ölçü, 1 litre süte 2 tatlı kaşığı tereyağı ile yoğurdu mayalamak.

Bilinen tarife göre hazırladığınız sütün içesinden birkaç kaşık alıp tereyağı ile farklı bir kapta karıştırmanız gerekiyor.

Bu karışımı yine sütü mayalayacağınız kaba boşaltıyorsunuz.

Yine kapağını kapatıp üzerini sardıktan 5 veya 6 saat sonra 10-15 dakika kapağını açıp tekrar mayalanmak üzere yoğurdunuzu sarabilirsiniz.

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA