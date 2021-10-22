YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bu yöntemleri ilk kez duyacaksınız! İşte yoğurt mayalamanın binbir çeşit yöntemi

Bu yöntemleri ilk kez duyacaksınız! İşte yoğurt mayalamanın binbir çeşit yöntemi

22.10.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta geleneksel yöntemlere dönmek, daha sağlıklı beslenmenin en iyi yollarından biri oldu. Evde yoğurt mayalamak da öyle ancak bunun tek bir yolu yok! “Hazır yoğurtlardan eski tadı almam mümkün değil” diyorsanız veya ”Yapıyorum ama güzel olmuyor” diye şikâyet ediyorsanız, farklı yoğurt mayalama yöntemlerini sizin için derledik. Gelin, hep birlikte göz atalım.

Bu yöntemleri ilk kez duyacaksınız! İşte yoğurt mayalamanın binbir çeşit yöntemi

Hazır yoğurtlardan hoşlanmayanlar, genellikle evde kendi yoğurtlarını mayalamayı tercih ediyor. Geçmişte bu kadar fazla paketlenmiş gıda olmadığı için yoğurt da çoğunlukla evde yapılırdı. Genellikle de evde yoğurt mayalarken evimizdeki bir fincan yoğurdu maya olarak kullanırdık. Ama yoğurt yapmanın tek geçerli yolu tabii ki bu geleneksel yöntem değil! Peki yoğurdu nasıl mayalayabiliriz? Eğer evde yaptığınız yoğurtlardan memnun değilseniz, aktaracağımız farklı yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte detaylar...

ÇÖMLEK KAPTA YOĞURT MAYALAMA

  • Farklı şekillerde mayalanan yoğurtların başında çömlekte mayalama yöntemi geliyor. Evde her zamanki şekilde yoğurt mayaladığınız kabınızın yerine çömlekte denemenizi tavsiye ederiz.

  • Klasik şekilde, kaynatılan süt elinizin dayanabileceği sıcaklığa gelince elinizdeki yoğurdu bir kapta sütle karıştırarak çömlek kapta yoğurdu mayalayabiliyorsunuz.

  • Sonrasında ile yine kapağını kapatıp havlu veya üzerini kapatacak herhangi bir bezle sarıp bekletmeniz gerekiyor.

  • Kavanoz veya tencerede yoğurt mayalayanların denemesini tavsiye ederiz.

TEREYAĞI İLE YOĞURT MAYALAMA

  • Başka bir yoğurt mayalama yöntemi ise tereyağı ile gerçekleştiriliyor.

  • Bunun için ise tavsiye edilen ölçü, 1 litre süte 2 tatlı kaşığı tereyağı ile yoğurdu mayalamak.

  • Bilinen tarife göre hazırladığınız sütün içesinden birkaç kaşık alıp tereyağı ile farklı bir kapta karıştırmanız gerekiyor.

  • Bu karışımı yine sütü mayalayacağınız kaba boşaltıyorsunuz.

  • Yine kapağını kapatıp üzerini sardıktan 5 veya 6 saat sonra 10-15 dakika kapağını açıp tekrar mayalanmak üzere yoğurdunuzu sarabilirsiniz.

FIRINDA YOĞURT MAYALAMA

  • İster alacağınız yoğurt mayası ile isterseniz de evinizde olan taze yoğurt ile mayalayabilirsiniz. Ancak fırında yoğurt yapmak için yoğurdunuzu sarmanıza gerek kalmayacak. Bildiğiniz yöntemle yoğurdunuzu mayalayacaksınız.

  • Yoğurt olması için mayaladığınız sütü ister fırın kaplarına ister ısıya dayanıklı kavanozlara koymanız gerekiyor.

  • Fırınınızı 50 derecede açın.

  • 5 dakika civarında ısınan fırını kapattıktan sonra ağzı açık olan kaplardaki mayalanmış sütleri fırına yerleştirin.

  • 5 veya 6 saat bu şekilde mayalanmaya bırakın.

  • Bu işlemin ardından mayalanan yoğurdun kapağını kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ton balığı faydaları saymakla bitmiyor! Yararlarını öğrendiğinizde yemeden duramayacaksınızTon balığı faydaları saymakla bitmiyor! Yararlarını öğrendiğinizde yemeden duramayacaksınız
PARTNER"Her zaman yanımda ol!""Her zaman yanımda ol!"
Guymak nasıl yapılır?Guymak nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaşlar patlayınca ortaya çıktı! İçi dışı bir

Flaşlar patlayınca ortaya çıktı! İçi dışı bir

Şoke eden ifşa! Yasak aşk böyle ortaya çıktı

Şoke eden ifşa! Yasak aşk böyle ortaya çıktı

En güzel hamur işleri için en iyi hamur yoğurma makineleri

En güzel hamur işleri için en iyi hamur yoğurma makineleri

Osmanlı çileği tescillendi! Rengi ve aroması mest etti

Osmanlı çileği tescillendi! Rengi ve aroması mest etti

Yararlarını öğrendiğinizde yemeden duramayacaksınız

Yararlarını öğrendiğinizde yemeden duramayacaksınız

Bir fincanı bile yetiyor! Siparişlere yetişemiyorlar

Bir fincanı bile yetiyor! Siparişlere yetişemiyorlar

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.