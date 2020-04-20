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Bu yöntemlerle mutfak harcamalarınız azalacak! İşte mutfakta tasarruf yöntemleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Malum devir ekonomi devri ve kaynaklarımızı idareli kullanmak her zamankinden daha önemli. Hayatımızın her alanında uygulayabileceğimiz farklı tasarruf yöntemleri vBiz sizlere bu yazımızda evimizin üretim noktası olan mutfaklarımızda hangi tasarruf yöntemlerini uygulayabileceğiniz ile ilgili bilgiler hazırladık.

Bu yöntemlerle mutfak harcamalarınız azalacak! İşte mutfakta tasarruf yöntemleri...

Hem dünya ekonomisi hem de ülkemiz ekonomisinin olumsuz sinyaller verdiği günler yaşıyoruz. Böyle zamanlarda bireysel olarak önlem almak önem kazanıyor. Evde en çok alışveriş yapılan, en çok hareketin olduğu ortam olan mutfaklarımızda uygulayacağımız basit birkaç yöntemle bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Mutfakta uygulayacağımız tasarruf yöntemleri; bütçemize maddi katkı sağlamanın yanı sıra ürünleri daha uzun süreli ve verimli kullanmamızı sağladığı için evimizin bereketi de artacak. İşte karşınızda kolaylıkla uygulayabileceğiniz birkaç yöntem;

ALIŞVERİŞTE TASARRUF

Mutfak alışverişinize çıkmadan önce eksik olan ihtiyaçlarınızın listesini yapın. Böylece gereksiz alışveriş yapmaktan kurtulmuş olursunuz.
Aç karna alışverişe çıkmayın, yoksa süpermarketlerin hilelerine kanabilir ve eve geldiğinizde pek de ihtiyacınız olmayan ve neden aldığınızı anlamadığınız bir yığın şeyle karşılaşabilirsiniz.

İndirimleri takip edin, ucuzluk marketlerinde de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler bulmanız mümkün. Fiyat araştırması yapmadan ürün almayın.
Mevsime göre ürünler almaya özen gösterin. Mevsiminde satılan ürünlerin fiyatları hem daha uygundur, hem de daha sağlıklıdır.
Semt pazarlarından alışveriş her zaman markete göre daha uygun olur. Üstelik daha taze ve bol seçenek bulma ihtimaliniz de daha yüksek olacaktır.

SAKLARKEN TASARRUF

Satın aldığınız gıdaları saklama koşullarına uygun olarak saklar ve bozulmadan tüketirseniz yeniden alışverişe çıkma sürenizi de uzatmış olursunuz.
Buzdolabında saklanamayacak olan paketli gıdalar için raf ömrü uzun olanları tercih edin.
Yiyecekleri saklarken hava almayan saklama kaplarını tercih edin. Böylece piştiği gün bitmeyen yemeğinizi bozulmadan saklayıp ertesi gün tüketebilirsiniz.

TÜKETİRKEN TASARRUF

Ocağınıza ve pişirdiğiniz yemeğin miktarına uygun pişirme gereçlerini tercih edin. Büyük bir tava, küçük tavaya göre daha geç ısınacağı için daha fazla gaz harcanmasına sebep olur.

Fırında yemek pişirirken fırının kapağını açmayın. Kapağı açtığınızda fırın içeriden giden sıcaklığa gelmek için daha fazla çalışmak durumunda kalır.
Bayatlayan ekmekleri değerlendirin. Kahvaltı için yumurtalı ekmek ya da fırında kurutarak çorbalar için kıtır ekmek yapabilirsiniz.

Dışarıda yemek yerine ev yemeğini tercih edin. Bu hem bütçenize hem sağlığınıza faydalıdır.

Ekmeğinizi evde kendiniz yapın. Hem daha hesaplı olacaktır, hem de daha doyurucu olacağı için daha az tüketilecektir.

Protein olarak zaman zaman et yerine yüksek protein değerine sahip bakliyatları tercih edin.

Eskilerin sefer tası dediği saklama kaplarından edinin. Böylece iş yerinde dışarıdan yemek zorunda kalmaz, evden yemeğinizi götürebilirsiniz.

Varsa bahçenizde yoksa balkonunuzda kendi sebzelerinizi yetiştirin. En azından saksıda yetişebilecek, domates, biber ya da nane gibi.

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