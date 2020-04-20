Bu yöntemlerle mutfak harcamalarınız azalacak! İşte mutfakta tasarruf yöntemleri...

Hem dünya ekonomisi hem de ülkemiz ekonomisinin olumsuz sinyaller verdiği günler yaşıyoruz. Böyle zamanlarda bireysel olarak önlem almak önem kazanıyor. Evde en çok alışveriş yapılan, en çok hareketin olduğu ortam olan mutfaklarımızda uygulayacağımız basit birkaç yöntemle bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Mutfakta uygulayacağımız tasarruf yöntemleri; bütçemize maddi katkı sağlamanın yanı sıra ürünleri daha uzun süreli ve verimli kullanmamızı sağladığı için evimizin bereketi de artacak. İşte karşınızda kolaylıkla uygulayabileceğiniz birkaç yöntem;

ALIŞVERİŞTE TASARRUF

Mutfak alışverişinize çıkmadan önce eksik olan ihtiyaçlarınızın listesini yapın. Böylece gereksiz alışveriş yapmaktan kurtulmuş olursunuz.

Aç karna alışverişe çıkmayın, yoksa süpermarketlerin hilelerine kanabilir ve eve geldiğinizde pek de ihtiyacınız olmayan ve neden aldığınızı anlamadığınız bir yığın şeyle karşılaşabilirsiniz.

İndirimleri takip edin, ucuzluk marketlerinde de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler bulmanız mümkün. Fiyat araştırması yapmadan ürün almayın.

Mevsime göre ürünler almaya özen gösterin. Mevsiminde satılan ürünlerin fiyatları hem daha uygundur, hem de daha sağlıklıdır.

Semt pazarlarından alışveriş her zaman markete göre daha uygun olur. Üstelik daha taze ve bol seçenek bulma ihtimaliniz de daha yüksek olacaktır.