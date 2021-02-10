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Buca Belediyesi tam zamanlı kreşleri hizmete açıyor

10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Buca Belediyesi, hem ailelerin ekonomisindeki yükü azaltacak hem de güvenli ve kaliteli eğitim sunacak tam zamanlı kreşlerin ilkini Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde hizmete açtı.

Buca Belediyesi, hem ailelerin ekonomisindeki yükü azaltacak hem de güvenli ve kaliteli eğitim sunacak tam zamanlı kreşlerin ilkini Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde hizmete açtı. 3-6 yaş çocuklara, haftanın 5 günü bilimden sanata kadar birçok alanda eğitim verecek kreşlerin iki tanesi de hazırlık sürecinin ardından Şirinkapı ve Çamlıkule mahallelerinde hizmet verecek.
Kadınların sosyal hayatta daha eşit ve daha aktif bir şekilde yer almaları için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, kent genelindeki geçici bakım hizmeti verdiği Pırlanta Merkezlerini tam zamanlı kreşlerle taçlandırıyor. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, seçim döneminde hayata geçirmeyi planladığı projelerinden birisi olan tam zamanlı kreş projesi için düğmeye bastı.
Çalışan kadınlar başta olmak üzere Bucalı ailelere uygun ücretle hizmet verecek okul öncesi tam zamanlı eğitim kurumlarının ilki olan Çınar Anaokulu, Vali Rahmi Bey Mahallesi’nde yer alan Buca Belediyesi Güzel Sanatlar ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin alt katında hizmete başladı. Toplamda 100 kişi öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek kreş, pandemi nedeniyle ilk etapta 60 öğrenci kapasitesiyle kapılarını açtı. Haftanın 5 günü boyunca 3- 6 yaş grubuna okul öncesi eğitim programı uygulayan kreş, 07.30 - 18.30 saatleri arasında hizmet verecek. Bucalı minikler, kreşlerde profesyonel eğitmenler tarafından İngilizce dil eğitimi, İngilizce müzik eğitimi, drama eğitimi, jimnastik ve spor eğitimi, dans ve halk dansları eğitimi, bilim sınıfı gibi birçok alanda eğitim alacak.

İki kreş daha hizmete açılacak
Çınar Anaokulu’nun yanı sıra iki kreş için de çalışmalara hız katıldı. Hazırlık sürecinin devam ettiği kreşlerin iki tanesi ise Çamlıkule ve Şirinkapı mahallelerindeki Betontaş Pırlanta Merkezlerinden dönüştürülecek. Açılacak yeni kreşler de 100’er öğrenci kapasitesiyle eğitim verecek. Projeyle birlikte Bucalı aileler, çocuklarını uygun fiyata uzman eğitmenlere emanet ederken, bilimsel süreç ve yaşamsal becerileri ile sanatı içeren ileri düzeyde eğitim almalarını sağlayacak.

Kadınların önündeki engelleri kaldırıyoruz
Proje hakkında konuşan Başkan Kılıç, “Göreve geldiğimiz günden beri tüm çalışmalarımızın odağına kadınlarımızı koyduk. Kadınlarımızın sosyal hayatta ve iş hayatında daha başarılı olabilmeleri için Pırlanta Merkezlerimizi, bu projeyle taçlandıracağız. Kadınlarımızın önündeki engelleri teker teker kaldırıyoruz. Artık çalışan kadınlarımız başta olmak üzere tüm Bucalı aileler, çocuklarını tüm gün uzman eğitmenlere emanet edebilecek. Bir yandan Bucalı ailelerin bütçelerindeki yükü azaltırken bir yandan da aydınlık yarınlarımızın temelini atacağız” diye konuştu.

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