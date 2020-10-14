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Buca Belediyesinden fırsat eşitliği için Dijital Dershane

İZMİR HABERLERİ  | 14.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Gençlerin eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, eğitim projelerine bir yenisini daha ekledi, ‘Buca Dijital Dershane’ projesini başlattı.

Gençlerin eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, eğitim projelerine bir yenisini daha ekledi, ‘Buca Dijital Dershane’ projesini başlattı. Kurduğu platformla ortaöğretim ve lise çağındaki öğrencilerin tüm ders anlatımlarını dijital ortama taşıyan belediye, öğrencilerin hem okul eğitimlerine hem de sınav süreçlerine katkı sağlayacak. Öğrencilere, konu anlatımından soru çözümüne, deneme sınavından psikolojik ve diyetisyen desteğine kadar tüm imkanları sunan Dijital Dershane, velilerin de eğitim harcamalarını en aza indirecek.
Buca Belediyesi, öğrencilerin önündeki büyük bir engeli kaldırdı. Buca Dijital Dershane platformunu devreye sokan belediye, dersleri öğrencilerin bir tık uzağına taşıdı. Buca’nın tüm bölgelerine eşit eğitim imkanı sunmayı amaçlayıp öğrencilere dilediği zaman dilediği yerde ücretsiz ders izleme olanağı sağlayan platforma; bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından ulaşılabilecek. Dijital Dershane platformunda yer alan binlerce ders anlatımı, soru çözümleri, meslek tanıtımları ve deneme sınavları gibi zengin içeriğe ulaşmak isteyen öğrencilerin “dijitaldershane.buca.bel.tr” adresine giriş yapmaları yeterli olacak.

Buca’daki 50 bin öğrenciye ulaşacak
Platform, 5’înci sınıftan 12’inci sınıfa kadar ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra açık öğretim gören ortaokul ve lise öğrencilerine de eğitim desteği sağlayacak. Buca sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilerin faydalanabileceği projenin, ilçe genelindeki 50 bin öğrenciye ulaşması bekleniyor.

Hem okula hem sınava destek
Dijital Dershane projesinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun uzman eğitmenler tarafından çekilmiş 4K çözünürlükte video dersler yayınlanacak. Öğrencilerin hem okul eğitimine hem de sınavlara hazırlık sürecine önemli katkı sunacak projede, akıllı test sistemi ve konu tarama testleriyle öğrencilere online olarak binlerce soru çözme imkanı sunulacak. Yapay zekaya sahip sistemde öğrencinin yanlış yaptığı sorular tespit edilerek tekrar etmesi gereken konular önerilecek, konu tarama testleri ile soru çözümü pratiği artırılacak. Akıllı Test Sistemi ile Buca’da periyodik olarak 12 adet Liselere Giriş Sınavı (LGS) deneme sınavı ve 12 adet Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) denem sınavı düzenlenecek.

Sınav stresini azaltacak psikolojik danışmanlık
Dershanede yer alan Dijital TV platformunda ise rehberlik ve psikolojik danışmanlık dersleri verilerek öğrencinin sınav stresini yenmesi sağlanacak. Diyetisyen desteği ile öğrencinin sağlığını ve beslenmesini düzene sokmak yönünde öneriler sunulacak. Dijital dershane projesi ayrıca veli takip sistemi ile ebeveynlere öğrencilerinin izlediği dersleri, soru çözümlerindeki başarılarını ve diğer istatistiki bilgileri sunacak. Platformda yer alan 7/24 canlı destek sistemi ile de öğrenci ve velilerin yaşadığı sorunlar anında çözüme kavuşturulacak.

Başkan Kılıç: “Gençlerin geleceğine dokunacağız”
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Dijital Dersane’yi hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtirken, ”Dijital Dershane projemiz ile Buca’mızın gençlerinin geleceklerine dokunacak, eğitimdeki başarılarına büyük katkılar sunacağız. Dijital Dersane’miz ile eğitimi yüksek çözünürlük kalitesinde ve öğretici bir sunum diliyle Bucalı öğrencilerimizin evine getireceğiz. Velilerimiz de öğrencilerinin sınav sonuçları başta olmak üzere tüm verilerini inceleyebilecek, eğitim harcamalarını da en aza indirebilecek” dedi.

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