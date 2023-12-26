Buca'da ilkokula Esat Oktay Yıldıran'ın adı verilince ortalık karıştı! Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı: Bir hata oldu!

İzmir Buca'da yıkılıp yeniden yapılan Belenbaşı İlkokulu'na 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde yapılan işkencelerle anılan Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tartışma yarattı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Törenle okulun yen ismiyle açılması sosyal medyada gündem yarattı. Yıldıran isminin okula verilmesine tepkiler gelince, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bakanlık "Bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir" ifadelerine yer verirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle;

"İzmir’de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine Bakanlığımızca gerekli inceleme yapılmıştır.

"BİR HATA OLDU"

Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

"KARARI TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu bağlamda 'Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





