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Buca’nın kurban pazarları denetlendi

İZMİR HABERLERİ  | 16.07.2020 10:01 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında denetimlerini sıklaştırdı.

Buca Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında denetimlerini sıklaştırdı. İzmirli vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kurban alışverişlerini yapmaları için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarlarındaki kurbanlıkları sağlık taramasından geçirip, pasaport kontrollerini yapıyor.
Buca Belediyesi, ilçedeki kurban pazarlarında satışa sunulan kurbanlıkların sağlık kontrolü ve pasaport denetimlerini hızlandırdı. Belediye ekipleri, pazarda yer alan büyük ve küçükbaş kurbanlıkların Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığında kesilebilir kaydının olup olmadığını kontrol etti. Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıkların pasaport kontrollerinin yanı sıra düzenli olarak sağlık kontrollerini de gerçekleştiriyor. Çadırları tek tek dolaşarak hayvanların küpelerini, genel sağlık durumlarını ve yaşlarını kontrol eden veterinerler, bayram süresince de denetimlerini sürdürecek. Kesimlerin yoğun olarak yapıldığı bayramın birinci ve ikinci günleri, kurban pazarlarında çalışma yapacak olan belediye veterinerleri, kesim esnasında tespit edilen hastalıklı kurbanlıklar konusunda da vatandaşlara yardımcı olacak.

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