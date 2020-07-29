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Buca’nın restoran ve kafeleri Turuncu Çember’e alındı

İZMİR HABERLERİ  | 29.07.2020 10:11 | Son Güncelleme

Buca Belediyesi’nin kafe ve restoranları, normalleşme sürecinde almış olduğu sağlık ve hijyen önlemleriyle Turuncu Çember Sertifikası almaya hak kazandı.

Buca Belediyesi’nin kafe ve restoranları, normalleşme sürecinde almış olduğu sağlık ve hijyen önlemleriyle Turuncu Çember Sertifikası almaya hak kazandı. Karekod sistemli menüden sosyal mesafeli oturma düzenine, mutfak hijyeninden dezenfekte çalışmalarına kadar toplam 52 kriterde denetlenen işletmeler, pandemi süreci kurallarına uygun olarak hizmet vermeye başladı.
Pandemi döneminde aldığı önlemlerle adından söz ettiren Buca Belediyesi, normalleşme sürecinde hizmete açılan işletmelerinde Turuncu Çember Sertifikası almaya hak kazandı. Buca Belediyesi iştiraki Bucamar tarafından işletilen, sadece Bucalıların değil tüm İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği kafe ve restoranlarda korona virüs önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Merkezlerde yapılan düzenlemelerin ardından, İzmir’deki işletmelerin pandemi sonrası normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulan Turuncu Çember Sertifikası için başvuru yapıldı.
İzmir Turizm Hijyen Kurulu yetkileri tarafından yapılan denetlemelerin ardından belediyeye ait Boudja Gastro, Buca Dere Kafe ile Gölet Tesislerinde yer alan Göl Restoran ve Ada Kafe, hijyen ve sağlık açısından belirlenen 52 kritere uygun bulunarak Turuncu Çember Sertifikası almaya hak kazandı. İşletmelere, Turuncu Çember Sertifikası, Turuncu Çember Bayrağı, Turuncu Çember etiketleri ve personelin takabileceği Turuncu Çember rozetleri takdim edildi.

Mesafeli ve temassız hizmet
Süreç kapsamında işletmelerde; masalar arası sosyal mesafe, el yıkama bilgilendirmeleri, karekod sistemli menü, personelin sağlık ve hijyen belgeleri, tuvalet temizliği, atık maske-eldiven kutusu ile mutfaklardaki saklama koşulları gibi bir çok konuda düzenleme getirildi.

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