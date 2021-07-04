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Bucks 47 yıl sonra NBA finalinde

04.07.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks'a konuk olduğu serinin 6. karşılaşmasından galip ayrıldı ve 1974'ten bu yana ilk, tarihinde 3. kez finale yükseldi.

Bucks 47 yıl sonra NBA finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Atlanta Hawks'ı 118-107 yenen Milwaukee Bucks, seriyi 4-2 kazanarak NBA finalinde Phoenix Suns'ın rakibi oldu.

NBA play-off turuna tek maçla devam edildi. Bucks, Hawks'a konuk olduğu serinin 6. karşılaşmasından galip ayrıldı ve 1974'ten bu yana ilk, tarihinde 3. kez finale yükseldi.

Sakatlığı süren yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ın skor yükünü, 23'ü üçüncü çeyrekte olmak üzere 32 sayı atan Khris Middleton çekti. Middleton ayrıca 7 asist yaptı ve 3 top çaldı. Jrue Holiday de 27 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 4 top çalmayla Middleton'a eşlik etti.

Hawks'ta Cam Reddish 21 sayı, Bogdan Bogdanovic 20 sayı, Trae Young 14 sayı, 9 asist ve John Collins 13 sayı, 11 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Batı Konferansı şampiyonu Suns ile Doğu Konferansı şampiyonu Bucks arasındaki final serisinin ilk maçı, 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te oynanacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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