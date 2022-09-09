Bücür Cadı'nın Zeliş'i anne oldu! "Ne kadar güzel geldin"

'Bücür Cadı' dizisinde canlandırdığı 'Zeliş' karakteriyle tanınan Merve Erdoğan, geçtiğimiz hafta anne olmuştu. Kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, ilk aile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu, yayınladığı fotoğrafa "Bugün 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu. 7 gün ne ara geçti, biz bu 7 günde kaç saat uyuduk hiç bilmiyorum..

Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah... Bize dünyanın en güzel duygusunu yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun... Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin" notunu düştü.





