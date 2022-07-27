Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan'ın son hali şaşırttı! Çocuk yıldızın değişimine görenler inanamıyor

2000'li yılların başında "Bücür Cadı" dizisinde canlandırdığı "Zeliş" karakteri ile tanınan Merve Erdoğan, şimdilerde 30 yaşında bir yetişkin olarak hayatına devam ediyor. Dizide sihirli güçleri ve burnuyla yaptığı hareketiyle bilinen isim, televizyon dizilerinin unutulmazları arasına ismini yazdırmıştı.

BÜCÜR CADI'NIN ZELİŞ'İ MERVE ERDOĞAN'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Uzun süredir ekranlarda yer almadığı bilinen isim, Arka Sıradakiler ve Sevdaluk gibi farklı dizilerde de oynamıştı.

2000’li yılların gözde çocuk oyuncularından olan Erdoğan, son olarak TRT1'de yayınlanan Tövbeler Olsun'da da rol almıştı.

Erdoğan, 2020 yılında rol arkadaşı Mert Carim ile dünyaevine girmişti.

Mutlu bir evlilik hayatı süren isim, geçtiğimiz aylarda ise anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Dizideki küçük ve sevimli halleriyle bilinen Erdoğan'ın seneler içindeki değişimi ise, görenleri şaşırttı.

İşte Bücür Cadı'nın Zeliş'inin son hali...





