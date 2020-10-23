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Budapeşte Grand Slam’de ilk gün madalya yok

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 23.10.2020 21:07 | Son Güncelleme

Budapeşte Grand Slam ilk gün karşılaşmalarında erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ilk turda Sloven rakibi David Starkel’i ipponla yenerek bir üst tura çıtı.Akkuş, bu turda Rus Yago Abuladze’ye yenildi.

Budapeşte Grand Slam’de ilk gün madalya yok

Grand Slam’ın birinci gününde tatamiye çıkan diğer judocularımızdan kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Şeyma Özerler ve Hasret Bozkurt; erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ile 66 kiloda Sinan Sandal ilk tur maçlarında rakiplerine yenildiler.

Macaristan’ın başkentinde devam eden organizasyonda yarın madalya mücadelesi yapacak judocularımız ve rakipleri şöyle:

63 Kilo: Minel Akdeniz (1.Tur Hollandalı Geke Van Den Berg), 73 Kilo: Bilal Çiloğlu (1.Tur bay), 81 Kilo: Vedat Albayrak (1.Tur bay) ve Muhammed Mustafa Koç (1.Tur bay).

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