Budapeşte Grand Slam’de ilk gün madalya yok

Grand Slam’ın birinci gününde tatamiye çıkan diğer judocularımızdan kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Şeyma Özerler ve Hasret Bozkurt; erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ile 66 kiloda Sinan Sandal ilk tur maçlarında rakiplerine yenildiler.
Macaristan’ın başkentinde devam eden organizasyonda yarın madalya mücadelesi yapacak judocularımız ve rakipleri şöyle:
63 Kilo: Minel Akdeniz (1.Tur Hollandalı Geke Van Den Berg), 73 Kilo: Bilal Çiloğlu (1.Tur bay), 81 Kilo: Vedat Albayrak (1.Tur bay) ve Muhammed Mustafa Koç (1.Tur bay).
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