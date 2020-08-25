YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Budget'tan "WhatsApp Dijital Asistan" ile online rezervasyon imkanı

Budget'tan "WhatsApp Dijital Asistan" ile online rezervasyon imkanı

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.08.2020 14:27 | Son Güncelleme

Budget'tan "WhatsApp Dijital Asistan" ile online rezervasyon imkanı

İSTANBUL (AA) - Araç kiralama markası Budget, müşterilerinin araç kiralama deneyim ve memnuniyetini üst düzeye taşıma hedefiyle,"WhatsApp Dijital Asistan" ile rezervasyon hizmetini başlattı.

Budget açıklamasına göre, şirket, 444 4 722 numaralı hat ile hizmet sunan ve "araç kiralamada bir ilk" olarak duyurulan "WhatsApp Dijital Asistan" üzerinden anlık görüşme yoluyla müşterilerine hızlı ve kolay şekilde araç kiralama imkanı sağlıyor.

Bugüne kadar bu hat üzerinden soru, öneri, rezervasyon talebi iletilebiliyordu. Budget müşterileri, yapay zeka destekli bot sayesinde artık birkaç adımlık yazışma ile rezervasyon numarası da alarak rezervasyonlarını hızlı yoldan tek seferde tamamlayabiliyor.

Açıklamaya göre, odağına teknoloji ve inovasyonu alarak, müşteri memnuniyetinde en üst seviyeyi hedefleyen Otokoç Otomotiv bünyesinde hizmet veren Budget, WhatsApp üzerinden online rezervasyon işlemine imkan sunarak müşterilerine yeni nesil araç kiralama deneyimini yaşatıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:17
Öğle
13:11
İkindi
16:55
Akşam
19:56
Yatsı
21:22

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kitap kurtlarının tercihi Başakşehir Millet Kıraathanesi
Kitap kurtlarının tercihi Başakşehir Millet Kıraathanesi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor
Kartal Belediyesinin yeni kreşi öğrencileriyle buluşmak için gün sayıyor
Başakşehir’de park ve bahçeler geri dönüşümle renklendi
Başakşehir’de park ve bahçeler geri dönüşümle renklendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.