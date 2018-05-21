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Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı

FRANSA HABERLERİ  | 21.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

Juventus'tan ayrıldıktan sonra hangi kulübe gideceği merak konusu olan efsane kaleci Buffon, Paris Saint Germain'le anlaşmaya vardı.

Transferin çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.

İşte yeni takımı

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Verona maçıyla birlikte 17 yıllık Juventus kariyerini noktalayan Gianluigi Buffon sürpriz bir transfer yapıyor.

Verona maçıyla birlikte 17 yıllık Juventus kariyerini noktalayan Gianluigi Buffon sürpriz bir transfer yapıyor.
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Sky Italia'nın haberine göre 40 yaşındaki efsane, Fransız devi PSG ile anlaştı.

Sky Italia'nın haberine göre 40 yaşındaki efsane, Fransız devi PSG ile anlaştı.
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2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Buffon'un evrak işlerini halledeceği ve transferin çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.

2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Buffon'un evrak işlerini halledeceği ve transferin çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.
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Buffon 2001-2018 yılları arasonda Juventus forması giymişti. (AJANSSPOR)

Buffon 2001-2018 yılları arasonda Juventus forması giymişti. (AJANSSPOR)
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Fransa psg Buffon

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