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Buğday rekoltesinin arttığı Sivas'ta belediye arazisi TMO'nun kullanımına açıldı

19.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğday rekoltesinin arttığı Sivas'ta belediye arazisi TMO'nun kullanımına açıldı

SİVAS (AA) - Buğdayda bu yıl 800 bin ton rekolte beklenen Sivas'ta depolarda yer kalmayınca kentteki bir mesire alanının yanındaki yaklaşık 40 dönümlük arazi Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kullanımına açıldı.

Buğday hasadının sürdüğü kentte çiftçilerden ürün alımına devam eden TMO Şube Müdürlüğünün depolarında yer kalmayınca Sivas Ziraat Odası devreye girdi.

Oda Başkanı Hacı Çetindağ'ın talebi üzerine Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nın yanında bulunan 40 dönüme yakın alanın geçici depo olarak kullanılması için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, alanda hızlı şekilde altyapı çalışmaları yaparak çiftçilerin traktörleriyle kolaylıkla girip çıkabileceği zemin oluşturdu.

TMO'nun kullanımına açılan arazide çiftçiler tarafından üretilen buğdayların alımına devam ediliyor.

Alanı inceleyen Çetindağ, TMO Sivas Başmüdürü Ercan Bakırtaş'tan bilgi aldı.

Daha sonra biçerdöverlerle hasat ettikleri ürünleri TMO'ya satmaya getiren çiftçilerle bir araya gelen Çetindağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene 400 bin ton olan buğday rekoltesinin bu sene 2 katına çıkmasını beklediklerini söyledi.

İl ve ilçelerdeki tüm siloların dolduğunu belirten Çetindağ, "Bunun üzerine Sivas Belediyesi ile irtibata geçtik. Sağ olsun başkanımız Hilmi Bilgin ve ekibi hemen harekete geçerek gerekli altyapıyı oluşturdu ve yaklaşık 40 dönümlük araziyi geçici depo olarak TMO'nun kullanımına açtı. Dünyada tahıl ürünlerinin bu kadar önemli olduğu dönemde çiftçilerimizin yanında olduğu için belediyemize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Alımların devam ettiğini aktaran Çetindağ, "Herhalde bu da yetmeyecek. Çünkü randevular eylül ayında da doldu. Muhtemelen ekime sarkacak. TMO'dan alımları uzatabildikleri kadar uzatmalarını bekliyoruz." dedi.

Buğday, arpa ve yulaf ekimiyle uğraşan çiftçi Hüseyin Kelle ise bu yıl bereketli sezon geçirdiklerini, TMO'nun hizmetlerinden çok memnun olduğunu ifade etti.

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