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Buğday ve arpa fiyatları Çukurova'daki çiftçilerin beklentisini karşıladı

08.06.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları, Çukurova'daki çiftçilerin beklentisini karşıladı.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine, çiftçilerin üretim maliyetinin geçen yılla karşılaştırıldığında artış gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarına değinen Doğru, şöyle devam etti:

"Bu sene iç piyasada buğday fiyatları 6-6,5 lira arasında seyrederken Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı kilogram başına 8,25 lira fiyat çiftçimizi memnun etmiştir. Burada asıl önemli olan buğdayını ister TMO'ya versin ister piyasada tüccar veya sanayiciye versin çiftçimiz kilogram başına 1 liralık primden faydalanacak, böylelikle çiftçilerimiz buğday ekmeye teşvik edilecektir. Yeter ki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dahil olsun. Açıklanan ton başına 8 bin 250 lira fiyattan çiftçimiz memnun."

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç de fiyatların açıklanmasının ardından piyasaların hareketlendiğine dikkati çekerek, "Bu fiyatlar piyasaları rahatlatacak, üreticilerde de sürdürülebilir tarımı sağlayacak. Fiyatlar hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun edecek." dedi.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de kentte bu yıl yaklaşık 1 milyon 400 bin dekarda buğday üretimi yapıldığını, yaklaşık 700 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Hasadın büyük kısmının bittiğini aktaran Tekin, "Şu anda fiyat açıklandı, çiftçimiz mutluluk içerisinde. Kilo başına 8,25 lira fiyatımız var. Çiftçimiz, artı 1 lira da prim alacak 9,25 lira olur. Şu an çiftçimizi gayet memnun edici bir fiyat. Buğdayın kilosunun 5 lira civarında maliyeti var. Buna tarla kirası dahil. Bu maliyet, bölgeler arası farklılıktan dolayı 50 kuruş yukarı aşağı değişebilir." ifadelerini kullandı.

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