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Buğdayın atası "siyez"de hasat başladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 26.07.2020 14:58 | Son Güncelleme

Buğdayın atası "siyez"de hasat başladı

Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan coğrafi işaretli siyezin hasadı başladı.

İhsangazi ilçesinde yaklaşık 11 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor. Siyez buğdayı bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak adlandırılıyor.

Bölgede üretilen siyez buğdayının yaklaşık yüzde 70'i bulgur, geri kalan bölümü de un ve yem olarak değerlendirilirken buğdayın atası iç pazarın yanı sıra son dönemde yurt dışında da yoğun rağbet görüyor.

Siyez yetiştiricisi Kemal Ciğerci, siyezin değerlenmesiyle ilçede ekim alanının da arttığını vurguladı.

Bereketli bir hasat sezonu dileyen Ciğerci, "Siyezden un ve bulgur yapacağız fazlasını da satarak ailemize katkıda bulunacağız. Dededen kalma yöntemlerle ürünü ekiyoruz, çok eskiden beri halen aynı tohumu ekiyoruz, ürünün kalitesini bozmadan hasat ediyoruz." dedi.

Üreticiler Faik Yalvarcı ve Ünal Ciğerci de bu yıl verimden memnun olduklarını kaydetti.

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