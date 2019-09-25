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Bugün hala gülümsemediyseniz, resim yapan bu fareyle tanışın!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Hepimizin yetenekleri var ve onlarla gurur duymalıyız. Ama resim yapan bir fare olduğunda, ünlü olması kaçınılmaz oluyor. Fare Darius, sosyal medyada sanatsal yetenekleri nedeniyle defalarca viral hale geldi ve vefat etmesine rağmen, çalışmaları hala dünyanın dört bir yanındaki insanlara neşe katıyor. İşte ressam fare Dairus...

Fare Dairus'un sahibi Amalie Markota Andersen, animasyon ve dijital sanat öğrencisidir. faresini ayaklarıyla resim yapma konusunda eğittikten sonra, Darius'un bir resmi tamamlamasının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ve eserlerinin üçünü sattığını söyledi.

ONA BİR SULUBOYA SETİ ALMIŞTI

Amalie, Darius hayattayken, ona bir suluboya seti aldı, ayaklarını içine daldırdı ve güzel bir eser ortaya çıkana kadar faresinin kağıt üzerinde ileri geri yürümesine izin verdi.

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