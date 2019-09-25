Bugün hala gülümsemediyseniz, resim yapan bu fareyle tanışın!

Fare Dairus'un sahibi Amalie Markota Andersen, animasyon ve dijital sanat öğrencisidir. faresini ayaklarıyla resim yapma konusunda eğittikten sonra, Darius'un bir resmi tamamlamasının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ve eserlerinin üçünü sattığını söyledi.

ONA BİR SULUBOYA SETİ ALMIŞTI

Amalie, Darius hayattayken, ona bir suluboya seti aldı, ayaklarını içine daldırdı ve güzel bir eser ortaya çıkana kadar faresinin kağıt üzerinde ileri geri yürümesine izin verdi.



