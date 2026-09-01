Bugün hangi maçlar var? 01 Eylül Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bandırmaspor-Antalyaspor

01 Eylül 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Bandırmaspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Bandırmaspor, ligde 8. sırada yer alıyor. Takım, 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Toplamda 6 puan topladı. Antalyaspor, 17. sırada bulunuyor. Bu takım, 4 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. Antalyaspor'un toplam puanı 3.

Maç, iki ekip için büyük önem taşıyor. Bandırmaspor, üst sıralara çıkmak istiyor. Antalyaspor ise düşme potasından kurtulmak hedefinde. Bu karşılaşma oldukça heyecan dolu geçebilir. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, unutulmaz bir mücadele izlemek için stadyumda yerlerini alacak.

Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor

01 Eylül 2026 tarihi, spor severler için heyecan dolu bir gün olacak. Saat 17:00'de Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Eminevim Ümraniyespor, Muğlaspor ile mücadele edecek.

Eminevim Ümraniyespor, 4 maçta yalnızca 3 puan elde etti. Bu durum, onları 14. sırada konumlandırıyor. Muğlaspor ise, 5 puanla 11. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki bu mücadele ilginç sonuçlar doğurabilir.

Maç, Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Takımlar, 3 puan için mücadele verecek. Herkesin gözü, bu önemli karşılaşmada olacak.

Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü

Eylülde, Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç var. 01 Eylül 2026 tarihinde, Boluspor ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü karşılaşacak. Maç saat 20:00'de başlayacak. Boluspor, ligde 20. sırada bulunuyor. Takım, 4 maçta hiç galibiyet alamadı. Dört maçta 4 mağlubiyeti var. Bu durumda, Boluspor henüz puan kazanamadı.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü ise daha iyi bir durumda. Takım, ligde 10. sırada yer alıyor. 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplam puanı ise 5. Maçın yayımlanacağı kanal ise tabii Spor. İzleyiciler bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı.

SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. SMS Grup Sarıyer, Orfa Yapı Pendikspor'u ağırlayacak. Maç, 01 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de başlayacak. SMS Grup Sarıyer, ligde 6. sırada bulunuyor. Oynadıkları 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldılar. Topladıkları puan ise 7.

Orfa Yapı Pendikspor ise 12. sırada yer alıyor. Onlar da 4 maç yaptılar. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldılar. Elde ettikleri puan ise 5.

Bu heyecan dolu mücadele, beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, takımların performansını yakından takip edebilecek. Herkes, bu önemli karşılaşmayı bekliyor. Takımlar, galibiyet için savaşacak. Futbol severler heyecanı dorukta yaşayacak.

Swansea City-Watford

01 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Swansea City ile Watford takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Lincoln City-Blackburn Rovers

01 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Lincoln City ile Blackburn Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

West Ham United-Wolverhampton

01 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan West Ham United ile Wolverhampton takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Preston North End-Bristol City

01 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Preston North End ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Portsmouth-Derby County

01 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Sheffield United-Bolton Wanderers

01 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield United ile Bolton Wanderers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Stoke City-Norwich City

01 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Stoke City ile Norwich City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Birmingham City-Southampton

01 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Birmingham City ile Southampton takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Hilal-Al Ahli SC

01 Eylül 2026'da saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi maçında Al Hilal, Al Ahli SC'yi ağırlayacak. Al Hilal, ligdeki 2. sıradadır. Takım, oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan topladı. Ayrıca, 12 gol atıp 3 gol yedi.

Al Ahli SC, 7. sırada kendine yer buluyor. Bu takım, 3 maçta 2 galibiyet elde etti. Topladıkları puan ise 6. Al Ahli SC, 6 gol attı. Yedikleri gol sayısı ise 3 olarak belirlendi.

Bu önemli maç, HT Spor ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. Hem Al Hilal hem de Al Ahli SC için büyük bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor.

Wolfsberger AC-LASK

01 Eylül Salı 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Wolfsberger AC ile LASK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Zurich-Young Boys

01 Eylül Salı 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Zurich ile Young Boys takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30