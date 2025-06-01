Bugün hangi maçlar var? 01 Haziran Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları:

Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor

1 Haziran 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç oynanacak. Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Reeder Samsunspor, ligde 3. sırada yer alıyor. Bellona Kayserispor ise 14. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Sipay Bodrum FK-Beşiktaş

01 Haziran 2025 tarihinde saat 19:00'da Sipay Bodrum FK, Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak. Bu karşılaşma Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Sipay Bodrum FK, ligde 16. sıradadır. Takım, 35 maçta 37 puan toplayarak 9 galibiyet elde etti. Mağlubiyet sayısı ise 16 olarak belirlendi. Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor. Takım, 35 maçta 59 puan topladı. Bu önemli karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Artı Değer Vanspor FK-Batman Petrolspor

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Artı Değer Vanspor FK ile Batman Petrolspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Vizela-AVS

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Vizela ile AVS takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Rapid Wien-LASK Linz

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Rapid Wien ile LASK Linz takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Seattle Sounders-Minnesota United

02 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Seattle Sounders ile Minnesota United takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Almeria-Tenerife

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Tenerife takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Deportivo La Coruna-Elche

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Deportivo La Coruna ile Elche takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Huesca-Eldense

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Huesca ile Eldense takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Racing Santander-Granada

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Racing Santander ile Granada takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Real Oviedo-Cadiz

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Oviedo ile Cadiz takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Levante-Eibar

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Levante ile Eibar takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

FC Cartagena-Mirandes

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan FC Cartagena ile Mirandes takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Cordoba-Albacete

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cordoba ile Albacete takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Spezia-Cremonese

01 Haziran Pazar 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Spezia ile Cremonese takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30