Bugün hangi maçlar var? 01 Şubat Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gençlerbirliği-Gaziantep FK

01 Şubat 2026 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Saat 17:00'de Trendyol Süper Lig karşılaşması gerçekleşecek. Gençlerbirliği, Gaziantep FK ile mücadele edecek. Gençlerbirliği, ligde 19 maçta 19 puan topladı. Bu durum, onları 13. sıraya yerleştiriyor. Rakip takım Gaziantep FK ise 25 puana sahip. Gaziantep, ligde 8. sırada bulunuyor. Karşılaşma, beIN Sports kanalında canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor. Herkes, iki takımın performansını merak ediyor. Maçın sonucu lig sıralamasını etkileyebilir. Kayıplar, takımlar için sorun yaratabilir. Şimdi, mücadele saatini dört gözle bekliyoruz.

Galatasaray-Zecorner Kayserispor

Trendyol Süper Lig'de 01 Şubat 2026 tarihinde Galatasaray, Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. Maç saati 20:00'dir. Galatasaray, 19 maçta 14 galibiyet almış durumda. Takımın ayrıca 1 mağlubiyeti ve 4 beraberliği bulunuyor. Bu sonuçlarla Galatasaray, ligde 1. sıradadır. Zecorner Kayserispor ise 19 maçta sadece 2 galibiyet elde etti. Bu nedenle Zecorner Kayserispor, 17. sıraya geriledi. Maç, beIN Sports üzerinden izlenebilecek. Hayranlar için heyecan verici bir karşılaşma olacak.

Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK

01 Şubat 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Bandırmaspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK karşılaşacak. Bandırmaspor, ligde 9. sırada yer alıyor. Rakibi İmaj Altyapı Vanspor FK ise 11. sıradadır. Maçın yayını, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından gerçekleştirilecek. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Maçın sonucunca ligdeki sıralama değişebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Maç öncesinde, her iki takımın da durumu merak ediliyor. Bu karşılaşma, ligdeki rekabeti artıracak.

Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor

Trendyol 1. Lig maçında önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Özbelsan Sivasspor, Atko Grup Pendikspor ile mücadele edecek. Maç 01 Şubat 2026 tarihinde olacaktır. Saat 13:30'da başlayacak. Ev sahibi takım, Özbelsan Sivasspor'dur. Şu an ligde 14. sırada yer alıyor. Konuk takım, Atko Grup Pendikspor'dur. Pendikspor, ligi 6. sırada tamamlamayı hedefliyor. Bu mücadele, seyirciler için büyük bir önem taşıyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Takımlar arasında büyük bir rekabet bulunuyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. İzleyiciler heyecan dolu anlar yaşayacak. Ligin son durumu, bu maçı daha da ilginç hale getiriyor. Taraftarlar, takımları için stadyumu dolduracak.

Boluspor-Sakaryaspor

Boluspor, 01 Şubat 2026 tarihinde, Sakaryaspor ile mücadele edecek. Maç saati 16:00. Trendyol 1. Lig’de gerçekleşecek. Boluspor, şu anda 10. sırada yer alıyor. Takım, 22 maç oynadı ve 32 puan topladı. Sakaryaspor ise 18. sırada bulunuyor. Bu takım, 23 puanda kalmış durumda. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından izlenebilecek. Futbolseverler için önemli bir karşılaşma olacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Eğlenceli anlar bekleniyor.

Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor

01 Şubat 2026 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Amed Sportif Faaliyetler, 22 maçta 43 puan topladı. Bu performansla ligde 2. sırada yer alıyor. Adana Demirspor'un ise durumu oldukça zor. Takım, henüz galibiyet elde edemedi. 0 puanla ligde 20. sıradalar. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor üzerinden izlenebilecek. Bu mücadele, her iki takım için kritik bir fırsat olacak. Amed, formda kalmayı hedefliyor. Adana Demirspor, son sırada kalarak kurtulmak istiyor. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Taraftarlar, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.

Nottingham Forest-Crystal Palace

01 Şubat 2026 tarihi önemlidir. Bu tarihte saat 17:00'de önemli bir maç oynanacak. İngiltere Premier Ligi'nde Nottingham Forest, Crystal Palace ile karşılaşacak. Nottingham Forest, 23 maçta 25 puan topladı. Şu an 17. sırada yer alıyorlar. Crystal Palace ise 28 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu iki takım arasındaki mücadele büyük merak uyandırıyor. Futbolseverler maçı izleyebilir. Maç, TOD ve beIN Connect kanallarında yayınlanacak. Bu nedenle taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başına geçecekler. Maçın sonucu, iki takımın sezon performansı üzerinde etkili olabilir. Herkes heyecanla maç saatini bekliyor.

Manchester United-Fulham

01 Şubat 2026'da saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Manchester United, Fulham ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele, taraftarlar için oldukça heyecan verici olacak. Manchester United, ligde 6. sırada konumlanıyor. Fulham ise 7. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma, her iki ekip için de büyük bir öneme sahip. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, karşılaşmayı kaçırmamak için hazırlık yapmalı. Bu zorlu maçta ekiplerin performansı büyük merak konusu. Herkes, takımlarının sahada nasıl bir mücadele sergileyeceğini görecek.

Aston Villa-Brentford

İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç var. 01 Şubat 2026 tarihine dikkat edelim. Saat 17:00'de Aston Villa, Brentford ile karşılaşacak. Aston Villa, 23 maçta 14 galibiyet alarak 3. sırada yer alıyor. Brentford ise 23 maçta 10 galibiyetle 9. sırada bulunmakta. Maç, beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak. Bu karşılaşma, ligdeki rekabetin ne denli heyecan verici olduğunu gösteriyor. Taraftarlar, iki takım arasındaki mücadeleyi büyük bir ilgiyle takip edecek.

Tottenham Hotspur-Manchester City

01 Şubat 2026 tarihinde saat 19:30'da bir maç gerçekleşecek. İngiltere Premier Ligi'nde Tottenham Hotspur ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Tottenham Hotspur, ligde 14. sırada bulunuyor. Takım, 23 maçta 28 puan topladı. Manchester City ise 2. sırada yer almakta. Bu takım 46 puanla mücadele ediyor. Maçın yayın kanalı beIN Sports 3 olacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı buradan takip edebilecek. Takımların form durumları dikkat çekiyor. Rekabetin üst seviyede olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, futbolseverler heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Maçın sonucu, takımların sezon performansını etkileyecek.

Vfb Stuttgart-Freiburg

Almanya Bundesliga Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma var. Vfb Stuttgart, Freiburg ile mücadele edecek. Maç 01 Şubat 2026'da oynanacak. Başlama saati 17:30. Vfb Stuttgart, ligde 5. sırada bulunuyor. Takımın toplam puanı 36. Freiburg ise 7. sırada yer alıyor. Onların toplam puanı 27. Bu karşılaşma, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. İki takımın performansı dikkat çekici. Herkes maçı izlemek için sabırsızlanıyor. Bu, ligin önemli karşılaşmalarından biri. Tüm gözler bu maça çevrildi.

Borussia Dortmund-FC Heidenheim

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç var. 01 Şubat 2026 tarihinde saat 19:30'da Borussia Dortmund, FC Heidenheim ile karşılaşacak. Borussia Dortmund, ligde 2. sırada bulunuyor. 19 maçta 12 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Toplamda 42 puan topladılar.

Rakibi FC Heidenheim ise zorlu bir durumda. 18. sırada yer alıyorlar. 19 maçta yalnızca 3 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 4 beraberlikleri var. Sadece 13 puan toplayabildiler.

Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadelenin keyfini çıkaracaklar. Pergel açısında iki takımın durumları oldukça farklı. Maç sonucunda iki taraf için de önemli gelişmeler yaşanabilir.

Torino-Lecce

İtalya Serie A Ligi’nde bugün bir maç var. Torino, Lecce’yi 01 Şubat 2026 tarihinde ağırlıyor. Maç saat 14:30’da başlayacak.

Takımların ligdeki durumuna dikkat edersek, Torino 16. sırada. Lecce ise 17. sırada yer alıyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Maç, S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başında olacak. Bu heyecan dolu karşılaşma için geri sayım başladı.

Como-Atalanta

01 Şubat 2026'da İtalya Serie A Ligi'nde Como-Atalanta maçı yapılacak. Maç saat 17:00'de başlayacak. Como, 22 maçta 11 galibiyet elde etti. Bu sonuçla Como, ligde 6. sırada. Atalanta ise 9 galibiyetle 7. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma, S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı kaçırmamalı. Hem Como hem de Atalanta, puanları artırmak isteyecek. Mücadele, iki takım için büyük önem taşıyor.

Cremonese-Inter

İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma 01 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Maç saat 20:00'de başlayacak. Cremonese, ligde 14. sırada bulunuyor. Lider olan Inter, bu karşılaşmada rakibi olacak. Inter, oynadığı 22 maçta 17 galibiyet aldı. Şu anda 52 puanla zirvede yer alıyor. Cremonese ise 22 maçta 5 galibiyet elde etti. Bu takım, 23 puanla orta sıralarda mücadele ediyor. Maç, S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.