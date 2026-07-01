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Bugün hangi maçlar var? 01 Temmuz Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 01 Temmuz Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 01 Temmuz Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İngiltere-Demokratik Kongo

01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İngiltere ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Belçika-Senegal

01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Belçika ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Siauliai-2-FK Tauras Taurage

01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Siauliai-2 ile FK Tauras Taurage takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Atmosfera-Be1 NFA

01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Atmosfera ile Be1 NFA takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Eskilsminne-Kristianstads

01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Eskilsminne ile Kristianstads takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Helsinki-Ilves

01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Helsinki ile Ilves takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Slavia Mozyr-Maxline Vitebsk

01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Belarus 1. Ligi liginde oynanacak olan Slavia Mozyr ile Maxline Vitebsk takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Tukums 2000-Super Nova

01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Tukums 2000 ile Super Nova takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Vinotinto Ecuador-Gualaceo

01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Vinotinto Ecuador ile Gualaceo takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Husqvarna FF-Lidköpings

01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Husqvarna FF ile Lidköpings takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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