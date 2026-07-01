Bugün hangi maçlar var? 01 Temmuz Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İngiltere-Demokratik Kongo
01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İngiltere ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Belçika-Senegal
01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Belçika ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Siauliai-2-FK Tauras Taurage
01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Siauliai-2 ile FK Tauras Taurage takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Atmosfera-Be1 NFA
01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Atmosfera ile Be1 NFA takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Eskilsminne-Kristianstads
01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Eskilsminne ile Kristianstads takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Helsinki-Ilves
01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Finlandiya Kupası liginde oynanacak olan Helsinki ile Ilves takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Slavia Mozyr-Maxline Vitebsk
01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Belarus 1. Ligi liginde oynanacak olan Slavia Mozyr ile Maxline Vitebsk takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Tukums 2000-Super Nova
01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan Tukums 2000 ile Super Nova takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Vinotinto Ecuador-Gualaceo
01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Vinotinto Ecuador ile Gualaceo takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Husqvarna FF-Lidköpings
01 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Husqvarna FF ile Lidköpings takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
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