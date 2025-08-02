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Bugün hangi maçlar var? 02 Ağustos Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Ağustos Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Ağustos Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Tanzanya-Burkina Faso

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Tanzanya ile Burkina Faso takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Westerlo-Zulte Waregem

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Westerlo ile Zulte Waregem takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Standard Liege-Dender

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Standard Liege ile Dender takımları arasındaki maçın başlama saati 19:15

KAA Gent-RAAL La Louviere

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KAA Gent ile RAAL La Louviere takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

WSG Tirol-Hartberg

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan WSG Tirol ile Hartberg takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Wolfsberger AC-Altach

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Wolfsberger AC ile Altach takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Ried-Red Bull Salzburg

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Ried ile Red Bull Salzburg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Servette-St. Gallen

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Servette ile St. Gallen takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Winterthur-Young Boys

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Winterthur ile Young Boys takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Basel-Grasshopper

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Basel ile Grasshopper takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Karlsruher-Preussen Münster

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Karlsruher ile Preussen Münster takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Elversberg-Nürnberg

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Elversberg ile Nürnberg takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Paderborn 07-Holstein Kiel

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Paderborn 07 ile Holstein Kiel takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

SV Darmstadt 98-VfL Bochum

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan SV Darmstadt 98 ile VfL Bochum takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Arminia Bielefeld-Fortuna Düsseldorf

02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Arminia Bielefeld ile Fortuna Düsseldorf takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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