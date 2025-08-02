Bugün hangi maçlar var? 02 Ağustos Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Tanzanya-Burkina Faso
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Tanzanya ile Burkina Faso takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Westerlo-Zulte Waregem
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Westerlo ile Zulte Waregem takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Standard Liege-Dender
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Standard Liege ile Dender takımları arasındaki maçın başlama saati 19:15
KAA Gent-RAAL La Louviere
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KAA Gent ile RAAL La Louviere takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
WSG Tirol-Hartberg
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan WSG Tirol ile Hartberg takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Wolfsberger AC-Altach
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Wolfsberger AC ile Altach takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Ried-Red Bull Salzburg
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Ried ile Red Bull Salzburg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Servette-St. Gallen
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Servette ile St. Gallen takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Winterthur-Young Boys
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Winterthur ile Young Boys takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Basel-Grasshopper
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Basel ile Grasshopper takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Karlsruher-Preussen Münster
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Karlsruher ile Preussen Münster takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Elversberg-Nürnberg
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Elversberg ile Nürnberg takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Paderborn 07-Holstein Kiel
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Paderborn 07 ile Holstein Kiel takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
SV Darmstadt 98-VfL Bochum
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan SV Darmstadt 98 ile VfL Bochum takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Arminia Bielefeld-Fortuna Düsseldorf
02 Ağustos Cumartesi 2025 tarihinde Almanya Bundesliga 2. Ligi liginde oynanacak olan Arminia Bielefeld ile Fortuna Düsseldorf takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
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