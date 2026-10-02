Bugün hangi maçlar var? 02 Ekim Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kazakistan-Moldova
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kazakistan ile Moldova takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Letonya-Karadağ
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Letonya ile Karadağ takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Güney Kıbrıs-Ermenistan
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Güney Kıbrıs ile Ermenistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Belçika-Türkiye
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Belçika ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Fransa-İtalya
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Fransa ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Ukrayna-Kuzey İrlanda
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Ukrayna ile Kuzey İrlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Macaristan-Gürcistan
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Macaristan ile Gürcistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Polonya-Romanya
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Polonya ile Romanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Bosna Hersek-İsveç
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Bosna Hersek ile İsveç takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Faroe Adaları-Slovakya
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Slovakya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Eldense-Real Oviedo
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Eldense ile Real Oviedo takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Strabane Athletic-Armagh City
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde Kuzey İrlanda 2. Ligi liginde oynanacak olan Strabane Athletic ile Armagh City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
SC Poltava-Chernihiv
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan SC Poltava ile Chernihiv takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
FK Minija-Kauno Zalgiris-2
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Minija ile Kauno Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Garliava-DFK Dainava
02 Ekim Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Garliava ile DFK Dainava takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
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