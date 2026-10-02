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Bugün hangi maçlar var? 02 Ekim Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Ekim Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Ekim Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kazakistan-Moldova

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kazakistan ile Moldova takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Letonya-Karadağ

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Letonya ile Karadağ takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Güney Kıbrıs-Ermenistan

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Güney Kıbrıs ile Ermenistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Belçika-Türkiye

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Belçika ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Fransa-İtalya

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Fransa ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Ukrayna-Kuzey İrlanda

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Ukrayna ile Kuzey İrlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Macaristan-Gürcistan

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Macaristan ile Gürcistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Polonya-Romanya

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Polonya ile Romanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bosna Hersek-İsveç

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Bosna Hersek ile İsveç takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Faroe Adaları-Slovakya

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Slovakya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Eldense-Real Oviedo

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Eldense ile Real Oviedo takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Strabane Athletic-Armagh City

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde Kuzey İrlanda 2. Ligi liginde oynanacak olan Strabane Athletic ile Armagh City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

SC Poltava-Chernihiv

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan SC Poltava ile Chernihiv takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

FK Minija-Kauno Zalgiris-2

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Minija ile Kauno Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Garliava-DFK Dainava

02 Ekim Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Garliava ile DFK Dainava takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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