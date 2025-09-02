SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 02 Eylül Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Eylül Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 02 Eylül Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor

02 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan 12 Bingölspor ile Mardin 1969 Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Bursa Yıldırım SK-Altay

02 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Bursa Yıldırım SK ile Altay takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Yeşil Yalova FK-Bursa Nilüfer Futbol SK

02 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Yeşil Yalova FK ile Bursa Nilüfer Futbol SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK

02 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Karaköprü Belediyespor ile Hakkari Zap SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Polatlı 1926 SK-Çankaya SK

02 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Polatlı 1926 SK ile Çankaya SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor

02 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Eskişehirspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK

02 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Bucaspor 1928 ile İzmir Çoruhlu FK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor

02 Eylül Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ile Niğde Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Hitchin Town-Potters Bar Town

02 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Hitchin Town ile Potters Bar Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Wingate & Finchley-Carshalton Athletic

02 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Wingate & Finchley ile Carshalton Athletic takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

AFC Portchester-Gloucester City

02 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan AFC Portchester ile Gloucester City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Stratford Town-Halesowen Town

02 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Stratford Town ile Halesowen Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bootle-Silsden

02 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Bootle ile Silsden takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Poole Town-Didcot Town

02 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Poole Town ile Didcot Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Shildon-Witton Albion

02 Eylül Salı 2025 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Shildon ile Witton Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray resmen açıkladı! Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı... Galatasaray resmen açıkladı! Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı...
Son 24 saatte uçakların biri indi biri kalktı... Transfer şov!Son 24 saatte uçakların biri indi biri kalktı... Transfer şov!
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublör kullandığı sahne tepki çekti! Dublör işinden oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublör kullandığı sahne tepki çekti! Dublör işinden oldu

Son 24 saatte uçakların biri indi biri kalktı... Transfer şov!

Son 24 saatte uçakların biri indi biri kalktı... Transfer şov!

Galatasaray resmen açıkladı! Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı...

Galatasaray resmen açıkladı! Uğurcan Çakır’ın bonservisi ve maaşı...

Uğurcan Çakır transferi kendi duyurdu! Ortalık karıştı...

Uğurcan Çakır transferi kendi duyurdu! Ortalık karıştı...

Galatasaray'da Cuesta ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'da Cuesta ile yollar ayrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.