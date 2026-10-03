Bugün hangi maçlar var? 03 Ekim Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Finlandiya-Arnavutluk
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Finlandiya ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Hırvatistan-İngiltere
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Hırvatistan ile İngiltere takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
İzlanda-Bulgaristan
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İzlanda ile Bulgaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Belarus-San Marino
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Belarus ile San Marino takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Estonya-Lüksemburg
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Estonya ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
İspanya-Çekya
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İspanya ile Çekya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İsviçre-Slovenya
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsviçre ile Slovenya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-İskoçya
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile İskoçya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
KCT 1461 Trabzon FK-Serik Spor
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan KCT 1461 Trabzon FK ile Serik Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Efor Çay Erbaaspor-Aliağa Futbol
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Efor Çay Erbaaspor ile Aliağa Futbol takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
İnegöl Kafkas SK-Muş SK
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan İnegöl Kafkas SK ile Muş SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Kırklarelispor-Sakaryaspor
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Kırklarelispor ile Sakaryaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Isbaş Isparta 32 SK-Hatayspor
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Isbaş Isparta 32 SK ile Hatayspor takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Menemen FK-Adana Demirspor
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Menemen FK ile Adana Demirspor takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Somaspor-Sebat SK
03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Somaspor ile Sebat SK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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