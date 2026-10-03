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Bugün hangi maçlar var? 03 Ekim Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Ekim Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Ekim Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Finlandiya-Arnavutluk

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Finlandiya ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Hırvatistan-İngiltere

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Hırvatistan ile İngiltere takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

İzlanda-Bulgaristan

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İzlanda ile Bulgaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Belarus-San Marino

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Belarus ile San Marino takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Estonya-Lüksemburg

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Estonya ile Lüksemburg takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

İspanya-Çekya

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İspanya ile Çekya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İsviçre-Slovenya

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsviçre ile Slovenya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti-İskoçya

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile İskoçya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

KCT 1461 Trabzon FK-Serik Spor

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan KCT 1461 Trabzon FK ile Serik Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Efor Çay Erbaaspor-Aliağa Futbol

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Efor Çay Erbaaspor ile Aliağa Futbol takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

İnegöl Kafkas SK-Muş SK

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan İnegöl Kafkas SK ile Muş SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Kırklarelispor-Sakaryaspor

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Kırklarelispor ile Sakaryaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Isbaş Isparta 32 SK-Hatayspor

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Isbaş Isparta 32 SK ile Hatayspor takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Menemen FK-Adana Demirspor

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Menemen FK ile Adana Demirspor takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Somaspor-Sebat SK

03 Ekim Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Somaspor ile Sebat SK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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