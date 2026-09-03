Bugün hangi maçlar var? 03 Eylül Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK

03 Eylül 2026 tarihinde, saat 17:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Alagöz Holding Iğdır FK ile Manisa FK, karşı karşıya gelecek. Ev sahibi takım Iğdır FK, ligde 11. sırada yer alıyor. Konuk takım Manisa FK ise 7. sırada bulunuyor. Bu maç, taraftarlar açısından büyük bir heyecan yaratacak. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarında yayınlanacak. İki takım da sahada galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligdeki son durumu etkileyecek. Tüm gözler, bu önemli maça çevrilecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracak. Maçın sonucunu merakla bekliyoruz.

Bursaspor-İstanbulspor

03 Eylül 2026 tarihi, futbolseverler için önemli bir gün. Saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Bursaspor, İstanbulspor ile karşılaşacak. Bursaspor, 4 maçta 3 galibiyet alarak 5. sırada. İstanbulspor ise 4 maçta yalnızca 2 beraberlik elde etti. Bu nedenle İstanbulspor, 19. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları için keyifli bir mücadele olacağı kesin.

Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor

03 Eylül 2026, saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Bodrum FK ile Turka Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Her iki takım için bu mücadele büyük bir önem taşıyor. Bodrum FK, ligde 17. sırada yer alıyor. Turka Esenler Erokspor ise 15. sırada bulunuyor. Takımlar, zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Maçın yayın hakları beIN Sports Max 1 ve TRT Türk kanalında bulunuyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Maçın sonucunun, ligin gidişatını etkilemesi muhtemel. Takımların performansları dikkatle izlenecek. Herkes bu önemli maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Real Sociedad-Celta Vigo

03 Eylül 2026 tarihinde saat 22:00'de maç başlayacak. İspanya La Liga'da Real Sociedad, Celta Vigo'yu ağırlayacak. Real Sociedad, 3 puanla 13. sırada. Celta Vigo ise 1 puanla 16. sırada yer alıyor. Maçın heyecanı S Sport kanalından izlenebilecek. Takımlar için kritik bir karşılaşma olacak. Her iki ekip de galibiyet peşinde koşacak. Basın ise bu maçı merakla bekliyor. Maç öncesi analizler de yapılmaya başlandı. Hem Real Sociedad hem de Celta Vigo galibiyet ile moral bulmak istiyor. Bu mücadelede takımların performansı önemli olacak. Taraftarlar, stadyumu dolduracak. Orada görülmesi gereken bir atmosfer oluşacak. Herkes, bu maçı kaçırmak istemeyecek. Maçta yaşanacaklar futbolseverler için heyecan dolu olacak.

Toulouse-Lille

03 Eylül 2026'da Fransa Ligue 1'de heyecanlı bir maç gerçekleşecek. Toulouse, Lille ile 21:45'te karşılaşacak. Toulouse, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 2 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Bu başlangıç, oldukça zor geçiyor. Lille ise 3. sırada bulunuyor. Takım, 4 puanla dikkat çekiyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için oldukça önemli. Maç beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyicilerin ilgisi yoğun olacak.

Al Fayha-Al Kholood

3 Eylül 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde heyecan verici bir maç olacak. Saat 18:00'de başlayacak. Karşılaşmada Al Fayha ile Al Kholood karşı karşıya gelecek. Al Fayha, ligde 11. sırada yer alıyor. Takım, bu konumunu korumak için mücadele edecek. Rakip Al Kholood ise 4. sırada bulunuyor. Bu takım, ligiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Al Kholood, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Toplamda 8 puana ulaştı. Al Fayha ise 4 puanla mücadele ediyor. Maçın yayıncı kanalı hakkında herhangi bir bilgi yok.

Neom SC-Al Khaleej

03 Eylül 2026 tarihi, Suudi Arabistan Premier Ligi için önemli bir gün. Saat 19:30'da Neom SC ile Al Khaleej takımları karşılaşacak. Neom SC, sezon boyunca 4 maç oynadı. Bu maçlardan 2 galibiyet elde etti. Böylece ligde 8. sırada yer alıyor. Al Khaleej ise oldukça zor bir dönem geçiriyor. Takım, oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Şu an ligde 14. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı henüz belirlenmedi. Taraftarlar, bu önemli maçı heyecanla bekliyor.

Al Draih-Al Qadsiah FC

03 Eylül 2026 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Al Draih takımı, Al Qadsiah FC ile mücadele edecek. Al Draih, ligde 4 maçta, 2 galibiyet aldı. 1 mağlubiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. Topladıkları puan sayısı 7. Bu nedenle 6. sırada yer alıyorlar.

Rakip takım Al Qadsiah FC, 4 maçta 3 galibiyet elde etti. Sadece 1 mağlubiyet yaşadı. 9 puan toplayarak 3. sırada bulunuyor. Maç, HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu heyecan dolu mücadeleyi izleyebilecek.

KAA Gent-Oud Heverlee Leuven

03 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KAA Gent ile Oud Heverlee Leuven takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Anderlecht-Kortrijk

03 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Anderlecht ile Kortrijk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Basel-Sion

03 Eylül Perşembe 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Basel ile Sion takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Lugano-Servette

03 Eylül Perşembe 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Lugano ile Servette takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Hibernian-Hearts

03 Eylül Perşembe 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Hibernian ile Hearts takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

CSKA Sofya II-Spartak Pleven

03 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan CSKA Sofya II ile Spartak Pleven takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Vihren Sandanski-Etar

03 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Vihren Sandanski ile Etar takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00