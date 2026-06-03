Bugün hangi maçlar var? 03 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
FK Vlasenica-Zvijezda '09 Brgule
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Vlasenica ile Zvijezda '09 Brgule takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Omarska-Sutjeska Foca
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Omarska ile Sutjeska Foca takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Famos Vojkovici-Romanija Pale
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Famos Vojkovici ile Romanija Pale takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Union Brescia-Ascoli
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Union Brescia ile Ascoli takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
BK Olympic-Lunds BK
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan BK Olympic ile Lunds BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Vasalund-Jarfalla
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Vasalund ile Jarfalla takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Yunanistan U19-Sırbistan U19
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Yunanistan U19 ile Sırbistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Karadağ U19-Gürcistan U19
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Karadağ U19 ile Gürcistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
OFK Grbalj-FK Bokelj
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 1. Ligi liginde oynanacak olan OFK Grbalj ile FK Bokelj takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Iskra Danilovgrad-Jezero
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 1. Ligi liginde oynanacak olan Iskra Danilovgrad ile Jezero takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Milford-Magesi FC
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Güney Afrika PSL liginde oynanacak olan Milford ile Magesi FC takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Atletico FC-Nueve de Octubre
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Atletico FC ile Nueve de Octubre takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
IFK Umea-Taftea IK
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan IFK Umea ile Taftea IK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Umea FC Akademi-IFK Lulea
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Umea FC Akademi ile IFK Lulea takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Storfors AIK-Skelleftea
03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Storfors AIK ile Skelleftea takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Okuyucu Yorumları 0 yorum