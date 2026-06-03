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Bugün hangi maçlar var? 03 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

FK Vlasenica-Zvijezda '09 Brgule

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Vlasenica ile Zvijezda '09 Brgule takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Omarska-Sutjeska Foca

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Omarska ile Sutjeska Foca takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Famos Vojkovici-Romanija Pale

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Famos Vojkovici ile Romanija Pale takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Union Brescia-Ascoli

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Union Brescia ile Ascoli takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

BK Olympic-Lunds BK

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan BK Olympic ile Lunds BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Vasalund-Jarfalla

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Vasalund ile Jarfalla takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Yunanistan U19-Sırbistan U19

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Yunanistan U19 ile Sırbistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

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Karadağ U19-Gürcistan U19

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Karadağ U19 ile Gürcistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

OFK Grbalj-FK Bokelj

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 1. Ligi liginde oynanacak olan OFK Grbalj ile FK Bokelj takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Iskra Danilovgrad-Jezero

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 1. Ligi liginde oynanacak olan Iskra Danilovgrad ile Jezero takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Milford-Magesi FC

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Güney Afrika PSL liginde oynanacak olan Milford ile Magesi FC takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Atletico FC-Nueve de Octubre

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Atletico FC ile Nueve de Octubre takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

IFK Umea-Taftea IK

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan IFK Umea ile Taftea IK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Umea FC Akademi-IFK Lulea

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Umea FC Akademi ile IFK Lulea takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Storfors AIK-Skelleftea

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Storfors AIK ile Skelleftea takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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