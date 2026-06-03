Bugün hangi maçlar var? 03 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

FK Vlasenica-Zvijezda '09 Brgule

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Vlasenica ile Zvijezda '09 Brgule takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Omarska-Sutjeska Foca

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Omarska ile Sutjeska Foca takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Famos Vojkovici-Romanija Pale

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Famos Vojkovici ile Romanija Pale takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Union Brescia-Ascoli

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Union Brescia ile Ascoli takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

BK Olympic-Lunds BK

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan BK Olympic ile Lunds BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Vasalund-Jarfalla

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Vasalund ile Jarfalla takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Yunanistan U19-Sırbistan U19

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Yunanistan U19 ile Sırbistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

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Karadağ U19-Gürcistan U19

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri liginde oynanacak olan Karadağ U19 ile Gürcistan U19 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

OFK Grbalj-FK Bokelj

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 1. Ligi liginde oynanacak olan OFK Grbalj ile FK Bokelj takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Iskra Danilovgrad-Jezero

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Karadağ 1. Ligi liginde oynanacak olan Iskra Danilovgrad ile Jezero takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Milford-Magesi FC

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Güney Afrika PSL liginde oynanacak olan Milford ile Magesi FC takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Atletico FC-Nueve de Octubre

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Atletico FC ile Nueve de Octubre takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

IFK Umea-Taftea IK

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan IFK Umea ile Taftea IK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Umea FC Akademi-IFK Lulea

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Umea FC Akademi ile IFK Lulea takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Storfors AIK-Skelleftea

03 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 2. Ligi liginde oynanacak olan Storfors AIK ile Skelleftea takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30