Bugün hangi maçlar var? 03 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Binh Dinh FC-Cong An Ha Noi

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Binh Dinh FC ile Cong An Ha Noi takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Union Espanola-Deportes Limache

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Union Espanola ile Deportes Limache takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

CS Constantine-USM Khenchela

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan CS Constantine ile USM Khenchela takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Tallinn-Nomme Kalju FC U21

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Tallinn ile Nomme Kalju FC U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

IF Karlstad-Örebro Syrianska

03 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan IF Karlstad ile Örebro Syrianska takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Inter Turku II-KuPS Akatemia

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan Inter Turku II ile KuPS Akatemia takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Karlslunds-FBK Karlstad

03 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Karlslunds ile FBK Karlstad takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Nueve de Octubre-Leones del Norte

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Nueve de Octubre ile Leones del Norte takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

Imbabura SC-Chacaritas

04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Imbabura SC ile Chacaritas takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00