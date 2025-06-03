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Bugün hangi maçlar var? 03 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Haziran Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Binh Dinh FC-Cong An Ha Noi

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Vietnam 1. Ligi liginde oynanacak olan Binh Dinh FC ile Cong An Ha Noi takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Union Espanola-Deportes Limache

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Union Espanola ile Deportes Limache takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

CS Constantine-USM Khenchela

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan CS Constantine ile USM Khenchela takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Tallinn-Nomme Kalju FC U21

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Tallinn ile Nomme Kalju FC U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

IF Karlstad-Örebro Syrianska

03 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan IF Karlstad ile Örebro Syrianska takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Inter Turku II-KuPS Akatemia

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan Inter Turku II ile KuPS Akatemia takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Karlslunds-FBK Karlstad

03 Haziran Salı 2025 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Karlslunds ile FBK Karlstad takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Nueve de Octubre-Leones del Norte

03 Haziran Salı 2025 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Nueve de Octubre ile Leones del Norte takımları arasındaki maçın başlama saati 23:30

Imbabura SC-Chacaritas

04 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Ekvador B Ligi liginde oynanacak olan Imbabura SC ile Chacaritas takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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