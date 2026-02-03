Bugün hangi maçlar var? 03 Şubat Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor

03 Şubat Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Alagöz Holding Iğdır FK ile Hesap.com Antalyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Samsunspor-Sipay Bodrum FK

03 Şubat Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Samsunspor ile Sipay Bodrum FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

03 Şubat Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Trabzonspor-Fethiyespor

03 Şubat Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Trabzonspor ile Fethiyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Bologna-Milan

03 Şubat 2026 tarihinde saat 22:45'te İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Bologna, Milan ile karşı karşıya gelecek. Bologna, ligde 10. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 22 maçta 30 puan topladılar. Milan ise 2. sırada bulunmaktadır. Onlar da 22 maçta 47 puan elde etti. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici olacak. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarında yayınlanacak. İzleyiciler, takımların performansını dikkatle takip edecek.

Blackburn Rovers-Sheffield Wednesday

03 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Blackburn Rovers ile Sheffield Wednesday takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Sheffield United-Oxford United

03 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield United ile Oxford United takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Hull City-Watford

03 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Hull City ile Watford takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Portsmouth-Ipswich Town

03 Şubat Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Damac-Al Kholood

03 Şubat 2026 tarihinde önemli bir maç gerçekleşecek. Suudi Arabistan Premier Ligi kapsamında Damac ile Al Kholood karşılaşacak. Maç saat 18:00'de başlayacak. Damac, ligde 16. sırada yer alıyor. Rakibi Al Kholood ise 14. sırada bulunuyor. Her iki takım, ligdeki durumları nedeniyle kritik bir mücadele verecek. Maçın yayıncı kanalı henüz netleşmedi. İzleyicilerin maç için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Takımların performansları, bu karşılaşmada belirleyici olacak. Taraftarlar, galibiyet için takımlarını destekleyecek. Bu maç, ligdeki rekabeti artıracak.

Al Ettifaq-Al Taawon

03 Şubat 2026 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 20:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Ettifaq ile Al Taawon karşılaşacak. Al Ettifaq, 18 maçta 29 puan topladı. Bu, takımın ligde 7. sırada yer almasına neden oldu. Al Taawon ise 38 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu maç, büyük bir heyecan yaratıyor. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. İzleyiciler, hangi kanaldan takip edilebileceğini merak ediyor. Bu karşılaşma, ligdeki rekabetin önemli bir parçası olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için maçı bekliyor.

Al Khaleej-Al Qadsiah FC

03 Şubat 2026 tarihinde saat 20:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde iki takım karşı karşıya gelecek. Al Khaleej ile Al Qadsiah FC, bu heyecan verici maçı oynayacak. Al Khaleej, ligde 8. sırada bulunuyor. Elde ettikleri sonuçlar, 18 maçta 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile 25 puan toplamaları.

Rakibi Al Qadsiah FC ise daha iyi bir konumda. 4. sırada yer alıyor. Takım, 18 maçta 12 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile 40 puan elde etti. Bu durum, onların ligdeki performansını gösteriyor.

Maçın yayıncı kanalı henüz belirlenmedi. Bu durum, izleyicilerin merakını artıracaktır. Herkes bu maçı heyecanla bekliyor. Takımlar, sahada en iyi performanslarını sergilemek için mücadele edecek.

St Mirren-Hearts

03 Şubat Salı 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan St Mirren ile Hearts takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Ards-Newington FC

03 Şubat Salı 2026 tarihinde Kuzey İrlanda 2. Ligi liginde oynanacak olan Ards ile Newington FC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

CS Constantine-ES Mostaganem

03 Şubat Salı 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan CS Constantine ile ES Mostaganem takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00