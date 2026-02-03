SPOR

Kocaelispor, Milan Skriniar'ın TFF'ye şikayet edildiğini açıkladı! "Ülkeden deport edilmesini istiyoruz"

Süper Lig’de zirve yarışında hata yapmayan Fenerbahçe dün akşam zorlu deplasmanda Kocaelispor’u Asensio ve Nene’nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Marco Asensio'nun attığı açılış golünün ardından Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar ile Kocaelispor tribünleri arasında gerginlik yaşandı. Skriniar'ın golün ardından tribünlere yaptığı hareket gündem oldu. Kocaelispor bu hareketin ardından harekete geçti ve oyuncuyu TFF'ye şikayet etti.

Kocaelispor, Milan Skriniar'ın TFF'ye şikayet edildiğini açıkladı! "Ülkeden deport edilmesini istiyoruz"
Burak Kavuncu
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kocaelispor, Milan Skriniar için TFF'ye başvuru yapıldığını açıkladı.

KOCAELİSPOR'DA RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kocaelispor, Milan Skriniar ın TFF ye şikayet edildiğini açıkladı! "Ülkeden deport edilmesini istiyoruz" 1

Dün akşam oynamış olduğumuz müsabakada tüm futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur.

Lakin bu hareket, sadece taraftarımıza yapılmış bir hareket olarak değerlendirilemez. Bu hareket, ülke futbolunun düzenleyicisi Türkiye Futbol Federasyonu'na, rakibimiz Fenerbahçe'ye ve ülkemizin ahlaki değerlerine açıkça saldırı ve hakaret mesabesindedir. Bu rezillikten ötürü kulübümüz tarafından gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır lakin en büyük tepkiyi Fenerbahçe kulübü ile ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbol severlerin vermesi gerekmektedir.

Kulübümüzce bugün itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulları nezdinde ilgili şahısa yönelik Futbol Disiplin Talimatı ilgili maddeleri gereğince cezai müeyyide tatbik edilmesi adına başvuru yapılmıştır.
Hukuki anlamda bu şahsın hak ettiği cezayı Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde alacağına dair en ufak şüphemiz bulunmamaktadır. Bu şahıs bir daha bizim stadyumumuza futbolcu olarak geldiğinde taraftarlarımız ilgili şahısa müstahak olan ilgi ve alakayı gösterecektir.

Futbolumuzun ve ülkemizin etik ve ahlaki değerlerine saldıran bu şahıs hakkında en büyük cezayı yine halihazırda futbol oynadığı Fenerbahçe Spor Kulübü’nün vermesi gerektiğini hatırlatırız.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

"MÜBAREK KANDİL GÜNÜNDE YAPILAN BU ÇİRKİN HAREKET..."

Kocaelispor, Milan Skriniar ın TFF ye şikayet edildiğini açıkladı! "Ülkeden deport edilmesini istiyoruz" 2

Kocaelispor Başkanı Recep Durul İHA'ya verdiği röportajda, "Kulüp olarak Milan Skriniar'ın yaptığı çirkin hareketin TFF tarafından cezalandırılmasını, sözleşmesinin feshedilmesini ve hatta ülkeden deport edilmesini istiyoruz. Bunun için gereken başvuruyu da yaptık.

Mübarek kandil gününde yabancı bir futbolcu tarafından yapılan bu çirkin hareketi sindirmek mümkün değildir. Son derece yakışıksızdır. Buna kulüpler de müsaade etmemelidir, federasyon da. En ağır şekilde cezalandırmalıdır. Aksi halde nepotizm açık açık yapılıyor demektir. Müslüman bir toplumuz ve Türk toplumu bunu kaldırmaz. Buna müsaade edemeyiz. Bu tür şeyler infial oluşturuyor. Başka kulüplerin oyuncuları da böyle şeyler yaptı ve cezaları kesildi. Çok çirkin hareketti, bir an önce cezalandırılması lazım. Hangi futbolcu olursa olsun, adına sanına bakılmamalıdır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kocaelispor, Milan Skriniar ın TFF ye şikayet edildiğini açıkladı! "Ülkeden deport edilmesini istiyoruz" 3

Fenerbahçe Kocaelispor deplasmanında Asensio'nun attığı golün ardından tribünlere doğru gidip sevinç yaşarken, taraftarlar su şişeleri fırlattı. BU olaya sinirlenen sarı-lacivertlilerin Slovak stoperi Milan Skriniar tribünlere yönelik hareket yapmış ve bundan dolayı büyük tepki toplamıştı.

