Bugün hangi maçlar var? 04 Eylül Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İstanbul Başakşehir-Galatasaray

04 Eylül 2026 tarihi, futbolseverler için heyecan dolu bir günü işaret ediyor. Saat 20:00'de İstanbul Başakşehir, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. İstanbul Başakşehir, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı 4 olarak belirlendi.

Galatasaray ise oldukça başarılı bir performans sergiliyor. 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldılar. Şu anda 7 puan ile 1. sıradalar. Bu mücadelede her iki takım da üç puan için mücadele edecek. Maç, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak.

Maçın yayınlanacağı kanal beIN Sports. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı buradan takip edebilecek. Sonuçlar, takımların ligdeki durumunu önemli ölçüde etkileyebilir. Hem İstanbul Başakşehir hem de Galatasaray, bu maçı kazanmak için sahada olacak.

Ipswich Town-Liverpool

4 Eylül 2026 tarihinde saat 22:00'de Ipswich Town, Liverpool ile karşılaşacak. Maç, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. İki takım, ligdeki ilk haftalarda zorlu mücadeleler veriyor. Ipswich Town, 2 maçta 1 galibiyet aldı. Bu sonuçla 12. sırada yer alıyor. Liverpool ise 2 maçta 2 beraberlik elde etti. Bu nedenle, Liverpool 13. sırada bulunuyor. Mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Seyirciler, iki takım arasındaki çekişmeli maçı izleme fırsatı bulacak. Bu karşılaşmanın sonuçları, iki takımın ligdeki durumu açısından önemli olacak.

Vfb Stuttgart-FC Köln

04 Eylül 2026 tarihinde saat 21:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde Vfb Stuttgart ile FC Köln karşı karşıya gelecek. Vfb Stuttgart, ligde 1 maçta 0 galibiyet elde etti. Takım, 1 mağlubiyetle 18. sırada yer almakta. Durum böyle olunca, takımın zor bir dönemden geçtiği söylenebilir.

Öte yandan, FC Köln 1 galibiyetle 7. sırada konumlanmış durumda. Bu, takım için daha pozitif bir durumu gösteriyor. Maç, S Sport+ kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takımın da hedefleri farklı. Her iki ekip de sahada galibiyet için mücadele edecek.

Genoa-Como

04 Eylül 2026'da saat 21:45'te önemli bir maç oynanacak. İtalya Serie A Ligi'nde Genoa ile Como karşı karşıya gelecek. Genoa, ligin 16. sırasında yer alıyor. Oynadığı 2 maçta galibiyet elde edemedi. Bu yüzden henüz puan kazanamadı.

Como ise ligin 8. sırasında bulunuyor. 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 4 puan topladı. Maçın yayın hakkı S Sport 2 kanalında olacak. Bu karşılaşma, seyirciler açısından heyecan verici bir mücadele olacak. Her iki takım için de kritik bir maç.

Real Betis-Real Madrid

04 Eylül 2026 tarihinde saat 22:00'de İspanya La Liga'da bir mücadele gerçekleşecek. Real Betis, Real Madrid ile karşılaşacak. Real Betis, ligde 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bu durumda 7. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 3 maçta 3 galibiyet elde etti. Zorlu mücadeleye 2. sıradan çıkacaklar. Maçın yayın kanalı S Sport olarak belirlendi. Bu karşılaşma taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratacak. Takımların performansı merakla bekleniyor.

Olympique Lyon-Auxerre

Fransa Ligue 1'de heyecan dolu bir karşılaşma var. 04 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de Olympique Lyon, Auxerre ile mücadele edecek. Lyon, ligdeki 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla birlikte 4 puan toplayarak 4. sırada yer aldı. Auxerre ise 2 maçta galibiyet alamadı. Takım, 0 puan ile 18. sırada bulunuyor. Bu mücadele, futbolseverler için oldukça keyifli geçecek. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı yayında izlenebilecek.

Paris St Germain-Monaco

04 Eylül 2026 tarihinde saat 22:00'de Fransa Ligue 1 kapsamında bir maç oynanacak. Paris St Germain, Monaco ile karşılaşacak. Paris St Germain, şu ana dek 2 maç oynadı. İki maçta da beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 11. sırada yer alıyor. Monaco ise daha iyi bir performans gösterdi. O da 2 galibiyet elde etti. Bu nedenle Monaco, 2. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı heyecanla izleyebilir. Takımlar, önemli bir mücadele gerçekleştirecek. Her iki ekip de ligdeki durumlarını daha iyi hale getirmek istiyor.

Aveley-Cheshunt

04 Eylül Cuma 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Aveley ile Cheshunt takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Ossett United-Pontefract Collieries

04 Eylül Cuma 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Ossett United ile Pontefract Collieries takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Quorn-Shepshed Dynamo

04 Eylül Cuma 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Quorn ile Shepshed Dynamo takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Flackwell Heath-Hanwell Town

04 Eylül Cuma 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Flackwell Heath ile Hanwell Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Three Bridges-Kingstonian

04 Eylül Cuma 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Three Bridges ile Kingstonian takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Abha-Al Ettifaq

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Abha ile Al Ettifaq, 04 Eylül 2026 tarihinde mücadele edecek. Maç, saat 19:00'da başlayacak. Abha'nın durumu pek iç açıcı değil. Ligde 17. sırada yer alıyor. Sadece 1 puanı var. Henüz galibiyet elde edemedi. Al Ettifaq ise daha iyi bir konumda. 9. sırada bulunuyor. 6 puan topladı ama bu yeterli değil. Maçın yayın kanalı henüz açıklanmadı. İzleyiciler, bu bilgiyi merakla bekliyor. Maç heyecanla bekleniyor. İzleyicilere, her iki takımın performansları ve stratejileri de ilgi çekici gelecek.

Al Shabab-Al Hilal

04 Eylül 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Shabab ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç saati 21:00'de başlayacak. Al Shabab, ligde 13. sırada bulunuyor. Takımın henüz galibiyeti yok. Toplamda 3 puana sahip.

Al Hilal ise ligdeki performansıyla göz dolduruyor. Takım, 1. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 4 maçta 12 puan topladı. Maç HT Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı ilgiyle takip edecek. İki takım da farklı amaçlarla sahaya çıkacak. Al Shabab, galibiyet arayacak. Al Hilal ise liderliğini korumak isteyecek. Maçın sonucu heyecanla bekleniyor.

Al Ahli SC-Al-Riyadh

4 Eylül 2026, saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç olacak. Al Ahli SC ile Al-Riyadh takımları karşı karşıya gelecek. Al Ahli SC, şu anda 8. sırada yer alıyor. Takım, 4 maçta 2 galibiyet elde etti. Al-Riyadh ise 12. sırada. Onlar da 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Maç, S Sport+ kanalından izlenebilecek. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşmayı bekleyebilir.