Bugün hangi maçlar var? 04 Mayıs Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Chelsea-Nottingham Forest

04 Mayıs 2026'da saat 17:00'de Chelsea ile Nottingham Forest karşılaşacak. Bu maç, İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Chelsea, 34 maçta 48 puan topladı. Şu an ligde 9. sıradalar. Nottingham Forest ise aynı sayıda maçta 39 puan elde etti. Nottingham Forest, 16. sırada yer alıyor. Mücadele, beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Duygu dolu anlar yaşanabilir. Herkes bu karşılaşmayı dikkatle takip edecek.

Everton-Manchester City

Bugün saat 22:00'de İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Everton, ligde 11. sırada yer alıyor. Manchester City ise liderlik mücadelesinin içinde. Şu an ikinci sıradalar. Bu zorlu karşılaşmayı beIN Sports 3 kanalından canlı izleyebilirsiniz. Maçın her iki takım için de önemi büyük. Everton, galibiyetle yükselmeyi hedefliyor. Manchester City, liderliği ele geçirmek istiyor. Maçın atmosferi oldukça heyecanla dolu olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Bu mücadele, oldukça çekişmeli geçeceğe benziyor. Her iki ekip de kazanmak için elinden geleni yapacak.

Cremonese-Lazio

04 Mayıs 2026'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Saat 19:30'da başlayacak. Cremonese, evinde Lazio'yu konuk edecek. Cremonese, ligde 18. sıradadır. Takım, 34 maçta yalnızca 6 galibiyet almıştır. Ayrıca 10 kez berabere kalmış, 18 maçta ise mağlup olmuştur. Toplamda 28 puana sahiptir.

Diğer yandan Lazio, 10. sırada yer almaktadır. Aynı sayıda maçta 12 galibiyet elde etmiştir. 12 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunmaktadır. Lazio'nun toplam puanı 48'dir. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacaktır. Bu karşılaşma, iki takım için de kritik bir öneme sahiptir. Hem Cremonese hem de Lazio, sezonun bu döneminde zorlu bir mücadele içinde olacaklardır.

Roma-Fiorentina

04 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:45'te Roma ile Fiorentina karşılaşacak. Bu karşılaşma İtalya Serie A Ligi'nde düzenlenecek. Şu anki lig sıralamasında Roma, 61 puanla 6. sırada yer alıyor. Fiorentina ise 37 puanla 15. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. İki takımın durumu farklı. Roma, Avrupa kupalarına katılma hedefi peşinde koşuyor. Fiorentina, düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor. İki taraf da galibiyet için doğru stratejiyi bulmalı. Bu karşılaşma, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Maçın sonucu, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Futbolseverler, bu önemli maçı kaçırmamalı.

Sevilla-Real Sociedad

04 Mayıs 2026 tarihinde İspanya La Liga'da Sevilla, Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:00'de başlayacak. Ev sahibi Sevilla, ligde 18. sırada yer alıyor. Konuk ekip Real Sociedad ise 9. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma oldukça önemli. S Sport kanalı, maçı canlı olarak yayınlayacak. Takımlar arasındaki mücadele heyecan dolu olacak. Seyirciler, bu maçı merakla bekliyor.

Mardin 1969 Spor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Mardin 1969 Spor ile Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Muş SK-Aliağa Futbol

04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Muş SK ile Aliağa Futbol takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Muğlaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Muğlaspor ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Seza Çimento Elazığspor-Adana 01 FK

04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Seza Çimento Elazığspor ile Adana 01 FK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Al Fayha-Al-Riyadh

04 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Fayha ile Al-Riyadh takımları karşı karşıya gelecek. Al Fayha, ligde 11. sırada yer alıyor. Takım, 30 maçta 9 galibiyet elde etti. Toplamda 35 puana sahipler. Diğer yandan Al-Riyadh, 16. sırada bulunuyor. Bu takım, 30 maçta sadece 5 galibiyet almış. Şu an 23 puanda kalmış durumdalar. Bu zorlu karşılaşmanın yayın kanalı henüz açıklanmamış durumda. Maçın sonucu, her iki takım için büyük bir önem taşıyor. Taraftarların beklentisi yüksek. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Mücadele, futbolseverler için heyecan verici olacak.

Al-Ittihad Jeddah-Al Kholood

04 Mayıs 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Saat 21:00'de Al-Ittihad Jeddah, Al Kholood ile karşılaşacak. Al-Ittihad Jeddah, ligde 6. sırada yer almakta. Takım, 29 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı 48.

Rakip takım Al Kholood, 14. sıradadır. Onlar 30 maçta, 9 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldılar. Al Kholood'un toplam puanı ise 30. Maçla ilgili yayıncıya dair bir bilgi yok. İzleyiciler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını merakla bekliyor.

Al Ettifaq-Al Najma

4 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Ettifaq ile Al Najma karşı karşıya gelecek. Al Ettifaq, 30 maçta topladığı 45 puan ile ligde 7. sırada bulunuyor. Al Najma ise durum olarak çok kötü. Sadece 11 puan ile 18. sırada yarışıyor. Maçın yayıncısı hakkında ise herhangi bir bilgi yok. Bu maç, iki takım için büyük önem taşıyor. Al Ettifaq, yükselmek için kazanmak istiyor. Al Najma ise mevcut konumunu düzeltmek adına mücadele edecek. Pazar akşamı oynanacak bu karşılaşma, dikkatle izlenecek.

Sporting Lizbon-Vitoria Guimaraes

04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Sporting Lizbon ile Vitoria Guimaraes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Altach-Wolfsberger AC

04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Altach ile Wolfsberger AC takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

LASK-Rapid Wien

04 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan LASK ile Rapid Wien takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30