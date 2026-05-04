Fenerbahçe'de başkan adayı olmuştu! Hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin 2021 seçim sürecinde başkanlığa adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt hayatını kaybetti. Sarı lacivertli kulüp, vefat haberini duyururken cenazenin bugün ikindi namazının ardından Yakacık Ulu Camii’nden kaldırılacağını açıkladı.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe camiası, 2021 yılı başkanlık sürecinde adı geçen Eyüp Yeşilyurt’un vefat haberiyle sarsıldı. Sarı lacivertli kulüp, yayımladığı mesajla Yeşilyurt’un hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAŞKAN ADAYLIĞI SÜRECİYLE TANINMIŞTI

1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eyüp Yeşilyurt, Fenerbahçe’nin 2021 yılında gerçekleşen seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olacağını açıklamıştı. Ancak gerekli imza sayısına ulaşamayan Yeşilyurt, resmi adaylık hakkı elde edememişti. Söz konusu seçimde Ali Koç tek aday olarak yer almış ve yeniden başkan seçilmişti.

AİLE YAŞAMI VE HAYATI

Evli ve üç çocuk babası olan Eyüp Yeşilyurt, Fenerbahçe kongre üyesi olarak kulüp içerisinde bilinen isimler arasında yer alıyordu. Uzun yıllardır sarı lacivertli camiaya olan bağlılığıyla tanınıyordu.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü’nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 4 Mayıs Pazartesi günü (Bugün) ikindi namazını müteakip Yakacık Ulu Camii'nden kaldırılacaktır.

Eyüp Yeşilyurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."

Cenazenin, bugün ikindi namazının ardından Yakacık Ulu Camii'nden kaldırılacağı bildirildi.

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mekanı cennet olsun
