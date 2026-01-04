Bugün hangi maçlar var? 04 Ocak Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Leeds United-Manchester United

04 Ocak 2026 tarihinde Premier Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. Leeds United, Manchester United'ı konuk edecek. Maç saati 15:30. Leeds United, ligde 16. sırada bulunuyor. Manchester United ise 6. sırada. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak. Bu maç, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. İki takımın da hedefleri çok farklı. Leeds, ligde kalmayı amaçlıyor. Manchester United, Avrupa kupalarına katılmak istiyor. Maçın sonuçları, takımlar için büyük önem taşıyor. Taraftarlar, bu mücadelede takımlarını destekleyecek.

Newcastle United-Crystal Palace

Bugün, 04 Ocak 2026'da İngiltere Premier Ligi'nde bir maç var. Newcastle United, Crystal Palace ile karşılaşacak. Maç saati 18:00 olarak planlandı. Newcastle United, ligde 14. sırada bulunuyor. Crystal Palace ise 11. sırada yer almakta. Maç beIN Sports Max 1 kanalından izlenebilecek. Bu önemli karşılaşma, takımlar için kritik bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet arıyor. Yeni yılın ilk haftasında heyecan dorukta. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri etkileyebilir. Futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma.

Fulham-Liverpool

04 Ocak 2026 tarihinde saat 18:00'de Fulham ile Liverpool karşılaşacak. Bu maç, İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Fulham, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, 19 maçta 27 puan topladı. Liverpool ise 4. sırada bulunuyor. Kırmızılar, 33 puanla sezonun zirve yarışında yer alıyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Bu karşılaşma, iki takım için de önemli bir mücadele olacak. Her iki ekip de galibiyet hedefliyor. Bu nedenle taraftarlar, maçı heyecanla bekliyor.

Everton-Brentford

04 Ocak 2026'da Everton ile Brentford karşılaşacak. Maç saati 18:00 olarak belirlendi. Bu mücadele, İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Everton, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 19 maçta 28 puan topladı. Brentford ise 10. sırada bulunuyor. Bu ekip, 19 maçta 27 puan elde etti. Zorlu bir mücadele olması bekleniyor. Maç, beIN Sports Max 2 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Tottenham Hotspur-Sunderland

4 Ocak 2026 tarihinde, saat 18:00'de İngiltere Premier Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Tottenham Hotspur, Sunderland ile karşılaşacak. Tottenham, ligde 13. sırada yer alıyor. Sunderland ise 7. sırada bulunuyor. Bu maç, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Maç boyunca heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor. Taraftarlar, takımlarının galibiyetini umut ediyor. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi izlemek için sabırsızlanıyor. Herkes, takımların performansını merak ediyor. Özellikle iki ekip arasındaki rekabet dikkat çekici olacak.

Manchester City-Chelsea

04 Ocak 2026 tarihinde, saat 20:30'da İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Manchester City, ligde 3. sırada bulunuyor. Takım, 19 maçta 41 puan topladı. Chelsea ise 5. sırada yer alıyor. Onların da 19 maçta 30 puanı var. Bu karşılaşma futbolseverler için heyecan verici bir mücadele olacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından ekranlara gelecek.

Lazio-Napoli

04 Ocak 2026 tarihinde saat 14:30'da Lazio ile Napoli karşı karşıya gelecek. Bu maç İtalya Serie A Ligi'nde oynanacak. Heyecan dolu bir karşılaşma bekleniyor. Lazio şu an ligde 9. sırada yer alıyor. Napoli ise 3. sırada. Zorlu mücadelede iki takım da puan mücadelesi verecek. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarıyla izleyicilere aktarılacak. Futbolseverler için önemli bir karşılaşma olacak. Herkes bu maçın sonucunu merakla bekliyor.

Fiorentina-Cremonese

İtalya Serie A Ligi'nde, 04 Ocak 2026 tarihinde Fiorentina ve Cremonese karşılaşacak. Maç saat 17:00'de başlayacak. Fiorentina, ligde 20. sırada yer alıyor. Cremonese ise 12. sırada bulunuyor. Bu mücadele, her iki takım için kritik bir önem taşıyor. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, takımların performansını yakından takip edebilecek. Her iki ekipte galibiyet için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, ligin kaderini etkileyebilir. İzleyiciler için heyecan dolu bir maç olması bekleniyor. Takımlar, taraftarlarının desteğini arkasına alacak.

Hellas Verona-Torino

04 Ocak 2026 tarihinde saat 20:00'de önemli bir maç yapılacak. İtalya Serie A Ligi'nde Hellas Verona, Torino ile mücadele edecek. Hellas Verona şu an 18. sırada yer alıyor. Torino ise 13. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, iki takım için büyük bir fırsat. Hellas Verona, düşme hattından kurtulmak istiyor. Torino ise üst sıralara tırmanmak amacında. Maçın yayıncıları S Sport 2 ve Tivibu Spor olacak. İzleyiciler, bu maçı heyecanla bekliyor. Herhangi bir rekabetten ziyade, bu maçın önemi büyük. Takımların son durumu merak konusu. Taraftarlar da maç sonucunu takip edecek.

Inter-Bologna

04 Ocak 2026'da saat 22:45'te bir maç yapılacak. İtalya Serie A Ligi'nde Inter, Bologna ile karşılaşacak. Şu an Inter, 16 maçta 36 puan topladı. Bu da onları ligde 2. sıraya yerleştiriyor. Bologna ise 26 puanla 7. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarında canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu zorlu karşılaşmayı izlemek için ekran başında yer alacak. Hem Inter hem de Bologna, galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonuçları, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Sevilla-Levante

04 Ocak 2026'da İspanya La Liga'da bir maç yapılacak. Sevilla ile Levante karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 16:00. Sevilla, ligde 11. sırada yer alıyor. Levante ise 20. sırada bulunuyor. Bu mücadele, S Sport kanalından naklen yayımlanacak. İki takım arasındaki bu karşılaşma, önemli bir mücadele olacak. Her iki takım da galip gelmek için sahada olacak. İzleyiciler, heyecan dolu anlara tanık olacak.

Real Madrid-Real Betis

04 Ocak 2026 tarihinde saat 18:15'te İspanya La Liga'da bir maç gerçekleşecek. Real Madrid, Real Betis ile karşılaşacak. Real Madrid, ligde 2. sırada bulunuyor. Takım, 18 maçta 42 puan topladı. 13 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Real Betis ise 6. sırada yer alıyor. Takım, 17 maçta 28 puan topladı. Elde ettiği sonuçlar ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlik.

Maç S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu mücadeleyi kaçırmak istemeyecek. Her iki takımın da farklı hedefleri var. Real Madrid, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Real Betis ise üst sıralarda kalmak için mücadele ediyor. İki takım da galibiyet için sahada boy gösterecek. Bu mücadelede futbolseverler heyecan dolu anlar yaşayacak.

Deportivo Alaves-Real Oviedo

04 Ocak 2026 tarihinde saat 20:30'da bir maç oynanacak. İspanya La Liga'da Deportivo Alaves ile Real Oviedo karşı karşıya gelecek. Deportivo Alaves, 15. sıradadır. Real Oviedo ise 19. sırada yer alıyor. Bu maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, maç heyecanını bu kanallardan takip edebilirler. Hem Deportivo Alaves hem de Real Oviedo, galibiyet için mücadele edecek. Her iki takım da önemli bir karşılaşma öncesinde bekleyiş içinde. Maç, taraftarlar için büyük bir heyecan oluşturuyor.

Mallorca-Girona

04 Ocak 2026 tarihinde iki takım karşı karşıya gelecek. Saat 20:30'da, İspanya La Liga heyecanı başlayacak. Mallorca, ligde 14. sırada. Girona ise 18. sırada yer alıyor. Bu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak. İki takımın durumu, heyecanı artırıyor. Mallorca, ligde daha üst sıralarda. Girona ise tehlikeli bölgede. İki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacak. İzleyiciler, maçı heyecanla takip edecek.

Real Sociedad-Atletico Madrid