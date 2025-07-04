Bugün hangi maçlar var? 04 Temmuz Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fluminense-Al Hilal
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fluminense ile Al Hilal takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Fylkir-IR Reykjavik
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile IR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Leiknir R.-Fjolnir
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Fjolnir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Sogdiyona Jizzax-Kuruvchi Kokand 1912
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Sogdiyona Jizzax ile Kuruvchi Kokand 1912 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Termez Surkhon-Buxoro
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Termez Surkhon ile Buxoro takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Kairat Almaty-FC Turan
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Kazakistan Premier Ligi liginde oynanacak olan Kairat Almaty ile FC Turan takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Bray Wanderers-Wexford
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Bray Wanderers ile Wexford takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kerry FC-Dundalk
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Kerry FC ile Dundalk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
UCD-Treaty United
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan UCD ile Treaty United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Cobh Ramblers-Athlone Town
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Cobh Ramblers ile Athlone Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Finn Harps-Longford Town
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Finn Harps ile Longford Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Danimarka (K)-İsveç (K)
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Danimarka (K) ile İsveç (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Almanya (K)-Polonya (K)
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Almanya (K) ile Polonya (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Oulu-KuPS
04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Oulu ile KuPS takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Coritiba-Volta Redonda
05 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Coritiba ile Volta Redonda takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
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