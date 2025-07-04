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Bugün hangi maçlar var? 04 Temmuz Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 04 Temmuz Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 04 Temmuz Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Fluminense-Al Hilal

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fluminense ile Al Hilal takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Fylkir-IR Reykjavik

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile IR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Leiknir R.-Fjolnir

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Fjolnir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Sogdiyona Jizzax-Kuruvchi Kokand 1912

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Sogdiyona Jizzax ile Kuruvchi Kokand 1912 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Termez Surkhon-Buxoro

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Termez Surkhon ile Buxoro takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Kairat Almaty-FC Turan

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Kazakistan Premier Ligi liginde oynanacak olan Kairat Almaty ile FC Turan takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Bray Wanderers-Wexford

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Bray Wanderers ile Wexford takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kerry FC-Dundalk

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Kerry FC ile Dundalk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

UCD-Treaty United

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan UCD ile Treaty United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Cobh Ramblers-Athlone Town

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Cobh Ramblers ile Athlone Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Finn Harps-Longford Town

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Finn Harps ile Longford Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Danimarka (K)-İsveç (K)

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Danimarka (K) ile İsveç (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Almanya (K)-Polonya (K)

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Kadınlar Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Almanya (K) ile Polonya (K) takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Oulu-KuPS

04 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Oulu ile KuPS takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Coritiba-Volta Redonda

05 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie B liginde oynanacak olan Coritiba ile Volta Redonda takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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