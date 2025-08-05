Bugün hangi maçlar var? 05 Ağustos Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kongo-Sudan

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Kongo ile Sudan takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Senegal-Nijerya

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Senegal ile Nijerya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Malmö-FC Copenhagen

05 Ağustos 2025 tarihinde, Şampiyonlar Ligi kapsamında Malmö ile FC Copenhagen takımları karşılaşacak. Maç saati 20:00. Her iki ekip de turnuvanın heyecanını artırıyor. Ancak, lig sıralamasındaki durumları hakkında detaylı bilgi yok. Maç, uluslararası futbol tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

Shkendija-Karabağ

05 Ağustos 2025 tarihinde, saat 21:00'de Şampiyonlar Ligi maçında Shkendija ile Karabağ karşılaşacak. Bu maç, her iki takım için de önemli olacak. Lig sıralamaları hakkında hala bir bilgi yok. Maçın yayıncı kanalı ise henüz açıklanmadı.

Dinamo Kiev-Pafos FC

05 Ağustos 2025 tarihinde saat 21:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Dinamo Kiev ile Pafos FC karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki sıralamaları hakkında kesin bilgi yok. Ancak bu mücadele, farklı liglerden gelen takımların Avrupa sahnesindeki güçlerini göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Rangers FC-Viktoria Plzen

5 Ağustos 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında Rangers FC ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Maç, saat 21:45'te başlayacak. Takımların mevcut lig sıralaması hakkında bilgi bulunmamaktadır. Maçın yayıncı kanalıyla ilgili henüz bilgi verilmemiştir.

Klaksvik-Neman Grodno

5 Ağustos 2025'te saat 21:45'te UEFA Konferans Ligi'nde Klaksvik ile Neman Grodno karşılaşacak. Her iki takımın ligdeki sıralamaları ve istatistikleri henüz netleşmedi. Bu maçın sonuçları, grup aşaması için büyük önem taşıyacak. Maçın yayıncı kanalı hakkında bilgi verilmemiştir.

Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv

05 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:00'de, UEFA Avrupa Ligi kapsamında Hamrun Spartans ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Maccabi Tel Aviv, ligde 29. sırada yer alıyor. Takım, 8 maça çıktı. Bu süre zarfında yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Toplamda 6 puana sahip. Maçın yayıncı bilgisi ise mevcut değil.

Hebar 1918-Fratria

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Hebar 1918 ile Fratria takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Etar-FK Sevlievo

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Etar ile FK Sevlievo takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Pakhtakor-FC AGMK

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Pakhtakor ile FC AGMK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Bentonit-Ararat II

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Bentonit ile Ararat II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Syunik-Araks

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Syunik ile Araks takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Andranik-FC Hayq

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Andranik ile FC Hayq takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

FC Ararat-Armenia II-Mika Yerevan

05 Ağustos Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Ararat-Armenia II ile Mika Yerevan takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00