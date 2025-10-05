Bugün hangi maçlar var? 05 Ekim Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Eritre-Fas

06 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Eritre ile Fas takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Kasımpaşa-Tümosan Konyaspor

05 Ekim 2025 tarihinde saat 14:30'da Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, ligde 11. sırada yer alıyor. Takım, 7 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Şu anda 8 puana ulaşmış durumda. Rakip takım Tümosan Konyaspor ise 8. sırada bulunuyor. Tümosan Konyaspor, 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Takım, bu sonuçlarla puanını 10'a çıkarmayı başardı. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma var. 05 Ekim 2025 tarihinde saat 17:00'de Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ile oynayacak. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamalar açısından kritik bir öneme sahip. Karagümrük, 18. sırada yer alıyor. Takım, 7 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Bu başarı onlara yalnızca 3 puan kazandırdı. Durum oldukça ciddi. Gaziantep FK ise daha iyi bir konumda. Takım, 7. sıradadır ve 11 puan topladı. Performansları şu anda oldukça dikkat çekici. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı.

Göztepe-Rams Başakşehir

05 Ekim 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma var. Göztepe, Rams Başakşehir ile karşılaşıyor. Göztepe, ligdeki 7 maç sonunda 13 puan topladı. Bu başarıyla 4. sırada yer alıyor. Rams Başakşehir ise 6 maçta sadece 6 puan alabildi. Bu durum, onların 13. sırada bulunmasına sebep oluyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Izleyiciler, bu maçı kaçırmamalı. Her iki takım da kazanmak için mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligdeki puan durumunu etkileyebilir. Taraftarlar, büyük bir heyecanla maçı bekliyor.

Samsunspor-Fenerbahçe

5 Ekim 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'in önemli bir maçı oynanacak. Samsunspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor, sezonun lig sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 3. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu heyecan dolu karşılaşmayı bekliyor. Her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Bu maç, ligin gidişatı açısından kritik öneme sahip. Futbolseverler için unutulmaz anlar yaşanabilir.

SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor

05 Ekim 2025 tarihinde, Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. SMS Grup Sarıyer, Sakaryaspor ile karşılaşacak. Maç saat 13:30'da başlayacak. SMS Grup Sarıyer, ligde zor günler geçiriyor. Şu anda 18. sırada bulunuyor. Sakaryaspor ise 17. sırada yer alıyor. İki takım için de kritik bir mücadele olacak. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı takip edebilir. Her iki takım da galibiyet peşinde koşacak. Ligin gidişatı açısından önemli bir karşılaşma.

Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor

Ekim ayının beşi, Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç var. Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor ile karşılaşacak. Bu maç saat 16:00'da başlayacak. Ev sahibi ekip olan Iğdır FK, geride kalan 8 maçta 4 galibiyet aldı. Takım, toplamda 14 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik ile 11 puan topladı. Bu sonuçla İstanbulspor, 13. sırada bulunuyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından naklen yayınlanacak. İzleyiciler için heyecanlı bir karşılaşma olacağı kesin.

Özbelsan Sivasspor-Serik Spor

05 Ekim 2025 tarihinde saat 16:00'da bir maç oynanacak. Trendyol 1. Lig kapsamında Özbelsan Sivasspor ile Serik Spor karşı karşıya gelecek. Özbelsan Sivasspor, ligde 12. sırada yer alıyor. Serik Spor ise 11. sırada bulunuyor. Bu eğitim karşılaşmasının yayıncıları TRT Spor ile beIN Sports 2 kanalları olacak. Maç izleyiciler için heyecanlı geçecektir. Takımların son durumları önemli bir etken. Her iki ekip de galibiyet için mücadele edecek. Taraftarların desteği kritik bir rol oynayacak. İzleyiciler maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor

Trendyol 1. Lig kapsamında önemli bir karşılaşma var. 5 Ekim 2025 tarihinde Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Maç saati 19:00.

Sipay Bodrum FK, 4. sıraya yerleşmiş durumda. Takım, 8 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puan toplamayı başardı. Sonuçları onları zirveye yakın bir yerde tutuyor.

Atakaş Hatayspor ise 19. sırada yer alıyor. Bu takım, oynadığı 8 maçta galibiyet elde edemedi. 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile sadece 3 puanla sıralamada kalıyor.

Maç TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, çekişmeli bir maç izleme fırsatı bulacaklar. Gelecek için takımların durumu önemli.

Aston Villa-Burnley

05 Ekim 2025 tarihinde saat 16:00'da İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Aston Villa, Burnley ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa, ligde 16. sırada bulunuyor. Burnley ise 18. sırada yer alıyor. Her iki takım da bu mücadelede galibiyet peşinde olacak. Maç, beIN Sports 3 üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı canlı takip edebilecek. Takımların durumu, lig sıralaması açısından kritik. Her iki ekip de puan kazanmaya ihtiyaç duyuyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici bir deneyim sunacak.

Wolverhampton-Brighton & Hove Albion

05 Ekim 2025 tarihinde Wolverhampton-Brighton & Hove Albion maçı oynanacak. Maç, İngiltere Premier Ligi'nde gerçekleşecek. Saat 16:00’da başlayacak. Wolverhampton, ligde 20. sırada bulunuyor. Henüz galibiyet elde edemediler. Sadece 1 puan topladılar. Brighton & Hove Albion ise 11. sırada yer alıyor. Bu takım, 8 puan biriktirmiş durumda. Maç, TOD ve beIN Connect kanallarından yayınlanacak. Takımlar arasındaki bu karşılaşma heyecan yaratacak. Taraftarlar iki tarafın performansını merakla takip edecek. Maç öncesi hazırlıklar devam ediyor. Futbolseverler, bu karşılaşmayı dikkatle izleyecek.

Newcastle United-Nottingham Forest

05 Ekim 2025 tarihinde saat 16:00'da bir maç gerçekleşecek. İngiltere Premier Ligi'nde Newcastle United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Newcastle United, oynadığı 6 maçta 1 galibiyet aldı. Bu sonuçla 15. sırada yer alıyor. Nottingham Forest da 6 maçta 1 galibiyet elde etti. Bu nedenle 17. sıradalar. Maç oldukça önemli bir mücadele olacak. İzleyiciler, karşılaşmayı beIN Sports Max 2 kanalından takip edebilecek. Maçın sonucu, takımlar için kritik öneme sahip.

Everton-Crystal Palace

5 Ekim 2025 tarihinde saat 16:00'da Premier Lig’de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Everton, Crystal Palace ile karşılaşacak. Everton, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 8 puan topladı. Crystal Palace ise lige iyi bir başlangıç yaptı. Şu anda 5. sırada bulunuyor. Takım, 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Crystal Palace’ın puanı 12. Maç, TOD ve beIN Connect kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı kaçırmamak için hazırlık yapmalı. Maçın heyecanı yüksek. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Brentford-Manchester City

05 Ekim 2025 tarihinde saat 18:30'da önemli bir maç oynanacak. İngiltere Premier Ligi'nde Brentford ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Brentford, ligde 14. sırada bulunuyor. Manchester City ise 8. sırada yer almakta. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galip gelmek için mücadele edecek. Brentford'un evinde oynayacak olması, onlara avantaj sağlayabilir. Manchester City ise güçlü kadrosu ile ön planda. Bu maç, ligdeki istemlerin seyrini belirleyebilir. Futbolseverler, bu karşılaşmada neler olacağını merakla bekliyor.

Vfb Stuttgart-FC Heidenheim

Almanya Bundesliga Ligi'nde heyecan verici bir maç oynanacak. Vfb Stuttgart, 05 Ekim 2025 tarihinde saat 16:30'da FC Heidenheim ile karşılaşacak. Vfb Stuttgart, son 5 maçında 3 galibiyet elde etti. Böylece 9 puan toplayarak ligde 7. sırada yer alıyor.

FC Heidenheim'ın durumu ise daha zor. Takım, aynı dönemde sadece 1 galibiyet alabildi. Bu nedenle yalnızca 3 puanla ligde 17. sırada bulunuyor. Mücadele, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecan dolu maçı izlemek için ekran başına geçecek.