Bugün hangi maçlar var? 05 Ekim Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Güney Kıbrıs-Letonya
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Güney Kıbrıs ile Letonya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Bosna Hersek-Polonya
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Bosna Hersek ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kuzey İrlanda-Gürcistan
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kuzey İrlanda ile Gürcistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Romanya-İsveç
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Romanya ile İsveç takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Ukrayna-Macaristan
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Ukrayna ile Macaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İtalya-Türkiye
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İtalya ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Fransa-Belçika
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Fransa ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Karadağ-Ermenistan
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Karadağ ile Ermenistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Güzide Gebze SK
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Güzide Gebze SK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Cordoba-Tenerife
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cordoba ile Tenerife takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
FSC Mariupol-Nyva Ternopil
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan FSC Mariupol ile Nyva Ternopil takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Zakynthos APS-Apollon Kalamaria
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan Zakynthos APS ile Apollon Kalamaria takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
PAOK II-Ellas Syrou
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan PAOK II ile Ellas Syrou takımları arasındaki maçın başlama saati 14:45
Nestos Chrisoupolis-Marko
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan Nestos Chrisoupolis ile Marko takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Tatran Liptovsky Mikulas-FC Samorin
05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tatran Liptovsky Mikulas ile FC Samorin takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
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