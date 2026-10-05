SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 05 Ekim Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 05 Ekim Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 05 Ekim Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Güney Kıbrıs-Letonya

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Güney Kıbrıs ile Letonya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Bosna Hersek-Polonya

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Bosna Hersek ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kuzey İrlanda-Gürcistan

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kuzey İrlanda ile Gürcistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Romanya-İsveç

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Romanya ile İsveç takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Ukrayna-Macaristan

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Ukrayna ile Macaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İtalya-Türkiye

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İtalya ile Türkiye takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Fransa-Belçika

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Fransa ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Karadağ-Ermenistan

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Karadağ ile Ermenistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Güzide Gebze SK

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Güzide Gebze SK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Cordoba-Tenerife

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cordoba ile Tenerife takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

FSC Mariupol-Nyva Ternopil

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan FSC Mariupol ile Nyva Ternopil takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Zakynthos APS-Apollon Kalamaria

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan Zakynthos APS ile Apollon Kalamaria takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

PAOK II-Ellas Syrou

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan PAOK II ile Ellas Syrou takımları arasındaki maçın başlama saati 14:45

Nestos Chrisoupolis-Marko

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan Nestos Chrisoupolis ile Marko takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Tatran Liptovsky Mikulas-FC Samorin

05 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tatran Liptovsky Mikulas ile FC Samorin takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF’de ilk Başkan adayı belli oldu! Hacıosmanoğlu'na rakip çıktıTFF’de ilk Başkan adayı belli oldu! Hacıosmanoğlu'na rakip çıktı
Edin Dzeko'ya şanlı veda!Edin Dzeko'ya şanlı veda!
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı! Acı haber geldi

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı! Acı haber geldi

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.